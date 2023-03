Allegrucci, il pesarese che segna per il Fano

Mezza stagione buttata nel cestino per via di problemi fisici iniziati ancor prima di cominciare il campionato, poi a gennaio il ritorno, ovviamente in panchina, infine la conquista del posto di titolare fisso come cursore sulla fascia destra. Manuel Allegrucci, 20 anni compiuti da pochissimo, è il "pesarese" che gioca nell’Alma Juventus. Un prodotto del vivaio locale tornato all’ovile dopo l’esperienza lo scorso anno con la Primavera del Cesena. "Sono contento della scelta di ritornare al Fano – ha detto Allegrucci – dall’Under 15 ho passato tutto il settore giovanile per cui adesso mi trovo benissimo". È il classico prodotto del vivaio e fa parte di quella schiera di ragazzi che mister Mosconi da quando è arrivato l’estate scorsa all’Alma Juventus ha cominciato a tirar su fino a farli giocare in prima squadra. "Allegrucci è un 2003 (è nato a Pesaro il 19 febbraio) che domenica non ha fatto una grande partita, forse dormiva, – dice scherzando mister Mosconi – però ha fatto un gran gol. È un ragazzo che si applica e dunque se l’è meritato questo suo primo gol in serie D. Spero gli serva per sbloccarsi mentalmente". Contro il Matese il difensore era rientrato da una squalifica. "La squalifica è stata bella tosta – dice Allegrucci – perché due falli in due minuti mi avevano buttato già psicologicamente. Poi in settimana ho ripreso a lavorare subito forte e domenica è arrivato il gol. È stata una vittoria importantissima e adesso speriamo di fare una bella striscia positiva".

"Questi ragazzi vanno tutti elogiati – conferma il tecnico di Gualdo Tadino – come pure quelli che continuano ad allenarsi nel settore giovanile. Non è un caso che siamo primi nella classifica dei giovani, le altre squadre e i direttori sportivi ci invidiano. E comunque non è facile giocare con i giovani di proprietà, soprattutto a Fano dove la scorsa estate si è partiti dall’anno zero. Ci siamo, come dire, inventati questi ragazzi e un premio per questo va al presidente Russo che ci ha creduto. Sono ragazzi bravi, come Allegrucci, che possono ancora crescere e rappresentare al meglio la squadra della loro città". Per Capezzani si è in attesa della risonanza magnetica. L’Alma è rimasta sempre dentro ai playoff dopo l’anticipo di ieri pomeriggio tra Matese e Avezzano finito in parità: gol di Nocerino (Matese) al 37’, pareggio di Pellecchia (Avezzano) al 40’, vantaggio dei campani con Napoletano al 50, pareggio ancora di Pellecchia al 58’t. La classifica: Pineto 60, Vigor Senigallia 51, Trastevere Calcio 46, Cynthialbalonga 43, Alma Juve Fano 42, Porto d’Ascoli 41, Matese 40, Avezzano 37, Chieti, Nuova Florida, Vastogirardi* 35, Sambenedettese* 33, Roma City 29, Montegiorgio, Termoli 27, Vastese 26, Notaresco 23, Tolentino 20. Vastogirardi e Samb 1 punto di penalizzazione. Matese e Avezzano una partita in più.

sil.cla.