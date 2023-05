Alma a Notaresco con i playoff già in tasca Mosconi: "Vogliamo chiudere in bellezza"

L’anno scorso nell’ultima giornata il Fano cercò di evitare i playout, che poi sarebbero ugualmente arrivati, quest’anno, con i playoff già in tasca, potrà affrontare la trasferta a Notaresco con la calma dei nervi distesi. Chi invece si giocherà molto è proprio la squadra abruzzese, terz’ultima in classifica con 31 punti, alla quale basterà un punto per evitare la retrocessione diretta a spese di Montegiorgio e Tolentino ultime a 28 punti.

Quello che è certo è che sarà una partita vera, come ci tiene a precisare il tecnico granata Andrea Mosconi: "Troveremo un grande pubblico e una squadra concentrata che vorrà fare risultato a tutti i costi. Però noi vogliamo chiudere in bellezza la striscia iniziata a Pineto e per questo verranno a Notaresco tutti, anche i non convocati. Abbiamo iniziato come una famiglia e perciò vogliamo chiudere da grande squadra e da vincenti". L’Alma non farà sconti ai padroni di casa. "Dobbiamo onorare il campionato per rispetto di tutte le squadre che sono in lotta per la salvezza – ha proseguito il tecnico di Gualdo Tadino – per cui dovremo comportarci da uomini specie quando hai addosso gli occhi di tutti. Vorrei vedere se fosse toccato a noi sperare che il Fano si comportasse come si deve. Per cui questa partita ci deve servire per trovare la gamba giusta, l’atteggiamento giusto in vista della semifinale playoff di domenica prossima". Il Fano ha un bel gruppetto di diffidati che mister Mosconi non intende rischiare per averli quindi a disposizione contro il Trastevere e quindi contro il Notaresco la lista degli assenti sarà piuttosto lunga. Agli infortunati Padovani e Capezzani e agli squalificati Nappo e Cecconi si dovrebbero pertanto aggiungere le assenze di Schiaroli, Bonacchi, Severini, Nappello come minimo. Ma l’Alma avrà la stessa fisionomia di sempre, come conferma mister Mosconi: "Ciò non precluderà la prestazione del Fano. Chi giocherà dovrà fare meglio di chi non gioca. Per molti ragazzi è un’occasione per mettersi in mostra e quindi mi aspetto risposte importanti da parte di tutti quelli che scenderanno in campo. Anche se chiaramente alla fine è l’allenatore che decide, credo che nel tempo abbiamo dato a tutti la possibilità di giocare e dunque la gara di oggi contro il Notaresco dovrà farmi capire su chi posso contare per la prossima trasferta a Roma nella semifinale playoff.

Così in campo, stadio "Vincenzo Savini", ore 15,00

Notaresco Shiba; Colazzilli, Cantarini, Pezzi; Barboli, Scimia, Gelsi, D’Aloia, Forcini; Defendi, Romano. A disp. Borsellini, Gurini, Di Renzo, Kuqi, Mercado, Sadaj, Babaj, Cardinali, Marrancone. All. Bruno.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Allegrucci, Urbinati, Tomassini; Niang, Malshi, Zingaretti, Zanni, Roberti; Broso, Drolé. A disp. Tommasino, Schiaroli, Bonacchi, Pensalfini, Nappello, Antonioni, Paszinski, Carrà, Serges. All. Mosconi.

Arbitro: Alberto Poli di Verona, assistenti Marco Marchesin e Greta Pasquesi di Rovigo.

Silvano Clappis