Alma, attenzione al Chieti Obiettivo: racimolare punti

di Silvano Clappis

Il Fano saluta oggi pomeriggio al "Mancini" i propri tifosi nell’ultimo incontro casalingo della stagione regolare con il Chieti, formazione che proprio sette giorni fa ha conquistato la certezza della permanenza in Serie D anche il prossimo anno. Il Fano avrà qualche motivazione in più, dovendo giocare poi i playoff. Mister Mosconi però mette le mani avanti.

"È l’ultima in casa per il momento – dice il tecnico del Fano – poi vediamo il percorso da qui alla fine, perché noi vogliamo fare 6 punti in queste due partite che rimangono e se il Trastevere non vince almeno una delle due gare allora per non è l’ultima perché magari c’è almeno la semifinale playoff in casa. Noi ci proveremo fino all’ultimo perché giocare in casa col Trastevere può essere un grande vantaggio rispetto al fatto di dover andare da loro".

Per adesso, sulla strada, si para davanti il Chieti. "È una squadra difficile da affrontare – continua Mosconi a proposito degli abruzzesi – e ci aspetta una gara ostica, però noi siamo primi in classifica nel girone di ritorno, il Chieti no. Abbiamo dato quattro o cinque punti al Pineto, al Senigallia, a tutti, grazie ad un percorso incredibile e adesso vogliamo portarlo a termine".

Le notizie dal campo parlano di un Chieti senza Mercuri e Monica, mentre nel Fano gli assenti saranno diversi, a cominciare dagli infortunati "storici" Padovani e Capezzani, ai quali si è aggiunto Drolé e il giovane Paszinski. Prevista dunque qualche rotazione rispetto all’ultimo match contro il Cynthialbalonga. "Voglio dare la possibilità a qualcuno che ha tirato la carretta dietro le quinte – ha rimarcato con saggezza mister Mosconi – per cui queste due partite mi servono per dare spazio a chi ha fatto sacrifici, a chi non sono riuscito a dare minutaggio durante l’anno".

Ed anche per ragione in proiezione futura alla luce anche delle ultime decisioni del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in merito agli obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per la prossima stagione sportiva che prevedono l’eliminazione dei 2002 che sarebbe dovuto essere invece l’ultimo anno fuori-quota, per dare spazio a ben due nati dal 1° gennaio 2004. Ma di questo argomento ci sarà tempo per parlarne.

Così in campo

Stadio "Mancini", ore 15,00.

Alma Juve Fano (3-5-2): Tommasino; Bonacchi, Schiaroli, Allegrucci; Severini, Zingaretti, Urbinati, Nappo, Serges; Broso, Carrà.

A disp. Bizzini, Tomassini, Brunetti, Roberti, Niang, Zanni, Cecconi, Nappello, Malshi.

All. Mosconi.

Chieti (3-5-2): Serra; Spinelli, Di Renzo, Salto; Masawoud, D’Innocenzo, Di Prisco, Liepa, Marino; Anticoli, Cesario.

A disp. Vitiello, Vaccaro, Paglia, Barbetta, Mancini, Rossi, Breagasi, Di Meo, Riosa.

All. Chianese.

Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna, assistenti Francesco Raccanello e Piergiorgio Stotani di Viterbo.