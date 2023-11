Alma autolesionista: finisce male. L’Aquila scappa col bottino pieno

ALMA

ALMA JUVE (3-5-2): Viscovo 6; Mancini 5,5, Tomassini 6 (30’ st Zammarchi ng), Riggioni 6; Pensalfini 5,5, Gonzalez 6, Urbinati 6,5, Roberti 7 (35’ st Brunetti ng), Badan 6 (1’ st Padovani 6); Cardinali 5,5 (1’ st Antonioni 6,5), Tenkorang 7. A disp. Bellucci, Cannavaro, Saponaro, Zingaretti, Malshi. All. Scorsini (sq) in panchina Rondina.

L’AQUILA (4-3-2-1): Michielin 6; Lorenzoni 6 (45’ st Bellardinelli ng), Cassese 6,5, Brunetti 6,5, Tavoni 6; Del Pinto 6, Angiulli 6,5 (31’ st Mantini ng), Ouali 6 (37’ st Battistoni ng); Banegas 6,5, Sarrituzu 7 (31’ st Alessandretti ng); Galesio 6,5 (45’ st Persiani ng). A disp. Raffaelli, Pietropaolo, Carbonelli, Mastrone. All. Epifani. Arbitro: Cipolloni di Foligno 4, assistenti Spoletini e Di Curzio.

Reti: 2’ pt Galesio, 9’ st Tenkorang, 22’ st Angiulli.

Note: pomeriggio coperto, terreno buono, spettatori 700 (100 ospiti). Ammoniti: Michielin, Del Pinto, Mancini, Sarritzu, Gonzalez, Riggioni. Angoli 6-4, recuperi 3’ + 6.

Colpita a freddo dall’argentino Galesio dopo 1’34“, l’Alma c’era riuscita a raddrizzare la partita, grazie al secondo gol casalingo consecutivo di Tenkorang (54’), ma errori infilati uno dietro l’altro hanno concesso a L’Aquila di espugnare il "Mancini" senza aver fatto nulla di trascendentale. Anzi, gli abruzzesi per buona parte della gara hanno giocato con il perdere tempo e con la complicità di un arbitro inadeguato e permissivo. Di fronte a tanta esibita malizia, i granata sono stati generosi quanto ingenui, al limite dell’autolesionismo in occasione della seconda rete neroverde, frutto prima di un errato disimpegno e poi di una mancata copertura sulla punizione calciata secondo uno schema che ha sorpreso il Fano.

Alma senza Zanni e L’Aquila senza Bacio Terracino. In compenso al pronti via Sarritzu pennella in area fanese dove Galesio fa secchi tutti e infila al volo di sinistro. I granata accusano il colpo, mentre Banegas e soci danzano sul velluto, così bisogna attendere la mezzora per assistere alla reazione. Inizia Tenkorang, lanciato da Cardinali: il diagonale è deviato in angolo, poi al 39’ l’attaccante cicca il tap-in su conclusione di Gonzalez respinta dal portiere, al 43’ si grida al rigore per un atterramento di Cardinali. Al 44’ Banegas mette i brividi girando alto un cross del solito Sarritzu.

Alla ripresa Scorsini dalla tribuna immette Padovani e Antonioni che danno maggiore spinta offensiva. Dopo un tiro al volo di Roberti fallito (5’), al terzo tentativo Tenkorang fa centro: al 9’ Urbinati spinge in avanti di testa, la difesa neroverde balbetta e "Tenko" anticipa e infila. Al 19’ il ghanese potrebbe raddoppiare sull’uscita del portiere che devia, ma la beffa arriva al 22’ con Banegas che tocca una punizione da fuori per Angiulli che fa secco Viscovo. Galesio sbaglia al 30’, in pieno recupero Antonioni di testa fallisce il 2-2 e Viscovo salva su Persiani. Cosa resta? La prestazione e tanto amaro in bocca.

Silvano Clappis