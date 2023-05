Alma, avanti tutta Tolentino battuto

Bella impresa dell’Alma Juniores Nazionale si è guadagnata la fase nazionale del Campionato 2022-23. I ragazzi di mister Alberto Rondina passano il turno grazie al pareggio per 1-1 nei tempi supplementari contro il Tolentino e volano alla fase finale grazie alla migliore posizione in classifica. Al vantaggio del Tolentino siglato con un autogol sul cross di Lattanzi risponde all’87’ per l’Alma Juventus Fano Nana Asare che segna il gol del definitivo pareggio con un perfetto pallonetto che finisce alle spalle di Orsini.