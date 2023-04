Alma, beata gioventù Mosconi lancia gli Under

Allenamento mattutino ieri e oggi al "Mancini" per l’Alma Juventus Fano in vista della gara di domenica prossima a Genzano di Roma contro il Cynthialbalonga degli ex granata Borrelli e Sivilla. Con i granata quarti in classifica con 51 punti e i castellani quinti a 48 punti, lo scontro di domenica assume la veste di un vero e proprio spareggio per ottenere la migliore posizione nella griglia dei playoff. La truppa di mister Mosconi si prepara scrupolosamente a questo terz’ultimo match di campionato in quanto non vuole lasciare nulla di intentato nella rincorsa verso il migliore piazzamento negli spareggi. Il tecnico di Gualdo Tadino in queste ultime gare darà spazio anche a quei giocatori che si sono visti meno in campo, come è successo contro il Montegiorgio dove nell’undici di partenza sono stati inseriti il trequartista Giuseppe Carrà e il portiere Andrea Tommasino. Il primo è stato autore di un buona prestazione condita da un perfetto assist per Nappo, autore del terzo gol, mentre il secondo si è prodotto in un paio di strepitosi interventi che hanno evitato al Montegiorgio di riaprire la partita.

"Voglio vedere i nostri tanti giovani all’opera – ha confermato mister Mosconi – anche in previsione futura, per capire chi potrà vestire ancora la maglia del Fano". Diversi perciò sono i ballottaggi tra gli under in determinati ruoli, a cominciare da quello del portiere, con il Fano quest’anno ha puntato decisamente su Alessandro Bizzini classe 2002 e Andrea Tommasino classe 2005, dopo che all’inizio erano stati provati anche Alberto Olivieri, svincolato a dicembre e accasatosi all’Acireale e Mattia Mariani ceduto a gennaio al Cattolica. Bizzini e Tommasino paiono dunque essere elementi di prospettiva, come conferma anche Mario Paradisi, 64 anni, portiere in Serie A con Fiorentina, Avellino, Como e Catanzaro, che è al suo secondo anno all’Alma nella veste di preparatore dei portieri. Con la maglia granata Bizzini, cresciuto nelle giovanili del Bologna e Cesena, ha potuto giocare per la prima volta in Serie D con una certa continuità, mentre Tommasino, fanese, appena 17enne, ha collezionato le sue prime esperienze. I due sono, ovviamente, under e lo saranno ancora per il prossimo anno (per Bizzini sarà però l’ultimo), con la prospettiva dunque di avere altro tempo a disposizione per provare a costruirsi una carriera che questa regola "assurda" dei fuori quota rischia di troncare proprio sul più bello.

sil.cla.