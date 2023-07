Alma, beffa al fotofinish e addio alla serie C Casertana sorpassa. "Delusione enorme"

di Silvano Clappis

Fano bocciato, addio Serie C. Il Consiglio Federale della Figc, nella seduta di ieri, ha messo la Casertana davanti al Fano nella graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. La domanda avanzata dal Fano è stata giudicata carente in una parte della documentazione allegata. I granata erano primi nel punteggio, cioè davanti alla Casertana, per cui il sorpasso è avvenuto solo perché qualcosa è andato storto nelle carte.

Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio a fine riunione, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha precisato che rispetto alle richieste che ci sono state dalla LND, "il secondo posto in graduatoria ripescaggi spetta a una società della LND, prima era l’Alcione, secondo Fano, terza Casertana e quarta Trapani. La Covisoc ha dato parere positivo solo alla Casertana, mentre la Commissione criteri infrastrutturali ha dato parere positivo al Fano e alla Casertana, e le altre due negative.

La Casertana è l’unica che ha ricevuto il doppio parere positivo".

Questa dunque la spiegazione ufficiale data dal massimo rappresentante del calcio italiano. Di conseguenza si può dire che l’Alma sarebbe risultata a posto per quanto riguardava la situazione dello stadio "Mancini" dopo i lavori effettuati a tambur battente dall’Amministrazione comunale.

Mentre sembra non aver superato l’esame della Commissione di vigilanza sulle società la qualee deve aver rilevato qualcosa che non andava nella documentazione allegata alla domanda per cui non ha espresso il proprio parere favorevole.

Questa mancanza, che non è stata invece rilevata negli atti prodotti dalla Casertana, ha fatto si che i campani, di fatto, abbiano scavalcato l’Alma, guadagnandosi così la Serie C. Una promozione inaspettata per la Casertana a spese del Fano che ancora una volta paga per i suoi errori.

Alma dunque beffata di nuovo, dopo che anche l’anno scorso la domanda di ripescaggio era stata rigettata in quanto in difetto di documentazione ed anche di infrastrutture (la famosa questione dei seggiolini!). Subito dopo le decisioni della Figc, dalla società di via Toscanini non ci sono state reazioni.

"Attendiamo di conoscere le motivazioni che hanno portato alla nostra esclusione – si è limitato a dire il direttore generale Carmelo Cogliandro – prima di prendere le nostre decisioni. Certo è che la delusione è enorme perché noi e la Casertana eravamo, in fatto di domanda, sullo stesso piano". Bisognerà quindi capire che cosa ha pesato e che cosa ha fatto pendere la bilancia in favore dell’una o dell’altra squadra. Cosa ha fatto escludere il Fano da una serie C ormai alla postata. Giustamente la società granata si attende di conoscere su quale specifica motivazione la Covisoc ha ritenuto di non manifestare il proprio parere positivo che invece ha espresso in favore della Casertana.

Fino a quel momento si potrà fare poco o nulla, con il tempo che adesso corre più velocemente in quanto se si vuol ricorrere al Tar del Lazio occorrerà fare presto visto che la convocazione del tribunale per discutere sui ricorsi è fissata per il 2 agosto prossimo. Un’estate più bollente di così per l’Alma non la si poteva immaginare.