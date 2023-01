Alma, Broso rassicura: "Sta andando meglio"

Partitella e schemi tattici a ripetizione ieri pomeriggio al "Mancini" per l’Alma con mister Mosconi che si è ritrovato anche l’ultimo arrivato dal mercato, l’attaccante ex Picerno Giuseppe Carrà, oltre al fanese Pietro Antonioni, ex Breno, che già da qualche giorno si stava allenando con i granata. Tutti disponibili a eccezione di Capezzani e di Broso.

Il 26enne trequartista maceratese sta cercando di recuperare dall’infortunio alla caviglia anche con la terapia di onde d’urto focali e punta a rientrare in squadra. Per il resto occhi puntati su Antonio Broso le cui condizioni di salute stanno andando verso un miglioramento dopo l’infortunio al torace. "Sta andando meglio – dice il 31enne attaccante granata – dopo che mi sto curando.

Nella disgrazia sono stato anche fortunato perché ho avuto la frattura scomposta della cartilagine e non di due costole, che è decisamente meno grave.

Da qualche giorno ho iniziato a fare qualche allenamento senza palla e quindi vediamo con lo staff medico e il mister cosa fare oggi o domani, cioè prima della gara contro il Nuova Florida. Vedremo se sarà il caso di rischiare oppure no".

Dopo l’infortunio di Padovani e conseguente operazione, quella di Broso è un’assenza pesante per l’attacco granata. Il centravanti di Vibo Valentia è capocannoniere dell’Alma con 6 reti realizzate in appena 10 partite, tante sono infatti le gare finora giocate da Broso, e la sua mancanza si è fatta sentire.

"Il problema dell’attacco che non segna – continua il capitano del Fano – non è solo colpa degli attaccanti, così come il problema di prendere troppi gol non è solamente colpa dei difensori. Ci sono tanti fattori che concorrono, come magari la mancanza di collegamenti e di rifornimenti degli altri reparti oppure il fatto che nel Fano sono mancati per troppo tempo diversi titolari. Penso, ad esempio, a Capezzani che è un giocatore molto utile nella fase propositiva.

Quindi bisogna sempre analizzare bene tutti gli aspetti per capire il perché l’attacco del Fano non riesce a fare gol con maggiore frequenza". In vista dell’inizio del girone di ritorno la speranza di tutti e in primo luogo di mister Mosconi è di ritrovare al più presto tutti i titolari, a partire proprio dal goleador granata.

"Il girone di ritorno – spiega Antonio Broso – è un altro campionato, lo sappiamo tutti, molto più impegnativo e difficile di quello affrontato all’andata. Noi comunque ci siamo rinforzati con l’arrivo di giocatori esperti, come Nappello e Urbinati, ma anche le altre squadre stanno facendo mercato per cercare di rafforzarsi.

Noi siamo comunque consapevoli della nostra forza e penso che se torneremo tutti noi infortunati potremo toglierci delle belle soddisfazioni, raggiungendo la salvezza con largo anticipo".

La riprova domenica contro il Nuova Florida, nel primo turno del girone di ritorno.

