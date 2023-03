Alma, col Matese in palio la posta playoff

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Alma che questo pomeriggio al "Mancini" (ore 14,30) affronterà il Matese, avversario decisamente più "tosto" dell’Avezzano battuto sette giorni fa. "Loro sono una squadra di qualità tecnica e di temperamento – ha detto alla vigilia mister Andrea Mosconi – per cui sarà sicuramente una partita più complicata di quella con l’Avezzano. Il tecnico granata ha affisso negli spogliatoi un cartellone con i risultati dell’andata di queste prossime quattro partite: si fece un pareggio e tre sconfitte. E fu l’inizio della crisi. "Siamo chiamati a ribaltare quel trend negativo dell’andata. Partita per partita. È una sfida con noi stessi – ha proseguito Mosconi – per cui dobbiamo fare una partita sopra le righe perché ci deve dare il ‘la’ per un finale di campionato importante". L’Alma conta anche sulla spinta del proprio pubblico. Un "Mancini" come fossa dei leoni, come ha tenuto a ribadire il 55enne tecnico di Gualdo Tadino: "Mi piacerebbe avere la spinta del pubblico. Speriamo di aver chiuso una pagina brutta fuori e bella dentro il campo, adesso dobbiamo scrivere una pagina bella dentro e bella fuori, facendo i punti, perché alla fine i tifosi vogliono che il Fano salga in classifica. Il resto sono chiacchiere". Per quanto riguarda la formazione ci sono diversi ballottaggi, quello tra Allegrucci (al rientro dopo la squalifica) e Serges, quello tra Nappello (ha accusato un piccolo problemino) e Drolé, quello tra Capezzani e Nappo. In preallarme anche Severini e Cecconi. Come sempre si deciderà solo all’ultimo momento.

Sull’altro fronte mister Corrado Urbano dovrà rinunciare ai due squalificati, il centrale difensivo Vittorio Nocerino e l’ala sinistra Vittorio Esposito, ex granata transitato lo scorso campionato fuggevolmente per Fano (8 presenze e 1 rete). Come il portiere Mattia Palombo passato per Fano senza giocare nell’ultima stagione di Lega Pro e oggi estremo difensore dei campani. Ci sono, insomma, in ballo punti pesanti per lottare per un posto nei playoff. Biglietti in vendita biglietti nelle rivendite Bar Giolla, Prodi Sport, Bar Polvere di caffè, Palestra MiVida e Stazione di servizio Q8 in viale Pertini. Botteghini dello stadio aperti a partire dalle ore 13,00.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini", ore 14,30. Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Allegrucci, Zanni, Urbinati, Nappo, Brunetti; Broso, Nappello. A disp. Tommasino, Roberti, Severini, Capezzani, Niang, Drolé, Cecconi, Carrà, Malshi. All. Mosconi. Matese (4-3-3): Palombo; Riccio, Szyszka, La Gamba, Langellotti; Blando, Ricciardi, Ricamato; Carnevale, Sorrentino, Napoletano. A disp. Governali, Camorani, Camorani, Vicario, De Marco, Salatino, Setola, Reda, Sciarretta. All. Urbano.

Arbitro: Francesco Aloise di Lodi, assistenti Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio e Andrea Mapelli di Treviglio.

Silvano Clappis