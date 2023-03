Alma, è finalmente derby Countdown per la Vigor

È iniziato il conto alla rovescia verso il derby con la Vigor Senigallia in programma al "Mancini" domenica 2 aprile. Oltre allo squalificato Severini – espulso per doppio giallo nell’ultima trasferta di Vastogirardi - e al lungodegente Padovani, il Fano avrà un’altra assenza pesante, quella di Capezzani. Il medico sociale dell’Alma Manlio Pierboni – che assieme al dottor Luca Stefanelli compone lo staff medico granata – ha visitato Lorenzo Capezzani ed ha prescritto al giocatore 30 giorni di riposo assoluto. Durante questo periodo il centrocampista di Macerata potrà fare piscina e fisioterapia con l’obiettivo di irrobustire le fibre tendinee interessate dall’incidente.

Capezzani è stato vittima di un infortunio piuttosto serio che ha irrimediabilmente compromesso questo finale di campionato per cui tutto il lavoro di recupero che si sta facendo è finalizzato, ormai, per favorire un suo ritorno in vista della prossima stagione. Tolti oltre a Capezzani, Padovani e Severini, come detto, il resto della truppa è pronto per riprendere la settimana di preparazione in vista del derby con la Vigor di Senigallia che si annuncia particolarmente "caldo" per via delle due tifoserie già mobilitate. Anche Nappello e Urbinati usciti acciaccati dall’ultimo confronto non dovrebbero destare preoccupazioni. Frattanto si apprendono nuovi retroscena riguardo l’uscita dei dirigenti fanesi dalla società avvenuta all’inizio di marzo. In una nota, l’ex team manager Pier Paolo Storoni fornisce la sua versione circa le dimissioni.

"Le motivazioni – scrive - hanno radici un po’ più lontane e sono figlie di una sofferenza lavorativa e operativa che ho avuto non solo io, ma anche tutti i dirigenti e collaboratori dell’Alma dal momento in cui è stato deciso dall’alto di inserire, sbagliando secondo me forma tempi e modi, una figura dirigenziale destabilizzante di tutti gli equilibri che avevamo faticosamente creato e allineato fino a quel momento. La sofferenza è diventata maggiore e la convivenza è diventata forzata fino all’ultimo episodio che ha fatto traboccare il vaso. La famosa cena – spiega Pier Paolo Storoni - era una semplice "pizzata" tra dirigenti, organizzata proprio per tentare di riportare il sereno dopo le ultime diatribe. A questo incontro doveva partecipare anche il direttore generale che ha pensato all’ultimo di declinare dando come motivazione un lutto improvviso per poi comunicare al presidente Russo che l’oggetto della "pizzata" era una sorta di cena... carbonara. Un gesto inelegante e una motivazione assolutamente non veritiera, poiché di solito le riunioni carbonare non si fanno in mezzo a mille persone ma dentro quattro mura. Da lì io, l’avvocato Orciani e Luca Alessandrini (che poi sembra abbia ritirato le dimissioni, ndr) abbiamo pensato di dimetterci. Il fatto di essere spiati ha evidenziato come all’interno della società non vi fosse più un clima sereno. Quindi da quel momento potevamo anche stare a casa con la famiglia e tifare Alma da tifosi. Ci tengo comunque a ringraziare – ha concluso Pier Paolo Storoni – tutta la squadra per questa bella avventura trascorsa insieme".

s. c.