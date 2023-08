Alma E’ ormai scontro tra Seri e Russo

Siamo quasi allo scontro tra l’Amministrazione comunale di Fano e il presidente dell’Alma Mario Russo in questa telenovela estiva della principale società di calcio cittadina che ogni giorno si arricchisce di nuovi episodi. Come quella del rientro anticipato da Frontone mercoledì per mancanza di soldi. Il sindaco Massimo Seri è stato piuttosto duro in un paio di telefonate con l’imprenditore casertano chiedendogli che il buon nome della storica Alma Juventus non venisse disonorato e che la città non venga presa in giro con proclami e annunci poi rivelatisi illusori, come il ripescaggio in serie C bocciato ancora una volta o la trattativa di vendita ad un personaggio come Benedetto Mancini piuttosto discusso per le sue passate vicende calcistiche a Latina, Catania e Giarre. Russo per tutta risposta avrebbe ribadito di non essere più interessato alle sorti del club granata e che sarebbe disposto a liberarsene. Come ha dimostrato con il preliminare di vendita a Mancini. Il sindaco Seri ha telefonato anche a quest’ultimo e si è sentito rispondere dall’imprenditore romano che nella giornata di mercoledì prossimo andrà dal notaio per il versamento del primo bonifico di 150mila euro. Ad entrambi gli interlocutori, il primo cittadino di Fano ha fatto chiaramente capire che si aspetta nel giro di breve tempo una risposta definitiva circa le loro intenzioni in merito all’Alma Juventus Fano. Dunque, non resta che attendere gli sviluppi di una vicenda che sta assumendo toni sempre più grotteschi, una specie del "Gioco delle parti" pirandelliano, in cui alla fine chi ci capisce qualcosa è bravo. In mezzo, e forse a pagare di più a livello personale, c’è un gruppo di giocatori che guarda caso sono tutti giovani fanesi e pure bravi, i quali assistono impotenti, insieme al loro allenatore Marco Scorsini, a manovre societarie, arrivi e abbandoni di altri giocatori, senza neppure avere la certezza di iniziare regolarmente il campionato il 3 settembre prossimo (salvo rinvio da parte della Lega Dilettanti). La chiarezza invocata dal sindaco Seri potrebbe essere il preludio affinché questa telenovela si avvii verso una fine.

Intanto nella partitella della prima squadra contro la Juniores di mister Rondina era assente ancora Padovani e in campo sono andati solo ragazzi sotto i vent’anni ad eccezione di Mistura e dello spagnolo Gonzalez, quest’ultimo entrato nella ripresa. Dice mister Scorsini: "Sono contento del lavoro svolto finora dai ragazzi, ho under di livello, ma per diventare una squadra ha bisogno di sei o sette giocatori over di grande esperienza e personalità".

sil.cla.