Alma Fano, la partita delle conferme Da Schiaroli a Broso: i big hanno mercato

Il fatto che il neo allenatore dell’Alma Marco Scorsini preferisca giocare sul piano tattico con il modulo 3-5-2 rappresenta senza dubbio un elemento di continuità con il passato visto che mister Mosconi ha adottato lo stesso modulo di gioco. Questo dovrebbe influire positivamente sulla volontà di riuscire a confermare diversi giocatori che sono stati protagonisti indiscussi del bel campionato appena concluso. "La società – dice il nuovo direttore generale Carmelo Cogliando – sta operando in questo senso. Il direttore sportivo Corsale ha fatto passi in direzione della conferma di alcuni uomini e si è in attesa della definizione delle trattative. Restiamo pertanto fiduciosi su questo fronte". Sembra chiaro, anche dai desiderata del nuovo tecnico Scorsini, che la riconferma di quella che è stata la spina dorsale della squadra dello scorso anno, vale a dire Schiaroli, Urbinati e Broso, per citare i nomi più di rilievo, possa essere l’obiettivo principale di questo inizio di mercato. Capezzani, dopo la partenza di Niang, dovrebbe finire alla Vigor Senigallia. L’arrivo di Scorsini dovrebbe dare un’accelerata a queste trattative in modo poi da dedicarsi con maggiore calma e meno frenesia alla ricerca di altri profili. La questione però non sarebbe facile perché giocatori come Schiaroli, Broso, Urbinati, ma anche Bonacchi, Zanni, Severini, dopo il bel campionato, hanno mercato e in particolare sono richiesti dallo stesso mister Andrea Mosconi il quale non fa mistero di voler portare almeno due o tre granata al Campobasso.

Ci vorrà tutta l’abilità e soprattutto la convinzione, chiamiamola così, del presidente Russo e del diesse Corsale per riuscire a convincere i vari Urbinati, Schiaroli, Broso a restare a Fano anche nella prossima stagione. Per quanto riguarda lo staff tecnico mister Scorsini sembra orientato a portarsi solo un paio di collaboratori per cui la restante composizione del quadro dei tecnici dovrebbe essere completata con gli elementi di casa.

Sul piano societario invece è partita l’attività a 360 gradi del direttore generale della società granata Carmelo Cogliandro. "Ho già iniziato a lavorare sul territorio per quanto è di mia competenza – ha affermato – cercando di portare avanti il progetto che prevede l’affiancamento di forze imprenditoriali locali al presidente Mario Russo. A questo proposito posso comunicare che si sta concretizzando l’accordo tra il Fano ed una società di marketing e comunicazione che dovrà poi occuparsi di avvicinare al "prodotto" Alma soggetti economici interessati in modo da migliorare le potenzialità della società granata". Anche qui ci sarà molto da lavorare per far diventare l’Alma un brand appetibile su cui investire. Insomma, il Fano è un cantiere aperto, magari in attesa che si apra per davvero il cantiere per la sistemazione della Gradinata.

