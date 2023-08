Alma, il portiere Tommasino va all’Avellino Nell’amichevole domata la Primavera eugubina

Il Fano ha ceduto il portiere Tommasino, classe 2005, all’Avellino. Per il 18enne estremo difensore fanese che ha compiuto la maggiore età proprio il 3 agosto scorso, si tratta di una bella opportunità, finire in Serie C dopo solo anno nell’Interregionale. Cresciuto nelle giovanili granata Andrea Tommasino è stato lanciato in prima squadra lo scorso campionato da mister Mosconi, collezionando alla fine della stagione 7 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia, il terzo turno perso ai rigori contro il Tolentino.

Squalificato il portiere titolare perché espulso nella gara precedente contro il Porto d’Ascoli, mister Mosconi, anziché riconfermare Mariani, ha preferito affidarsi allo slancio giovanile di Tommasino che domenica 9 ottobre 2022 ha debuttato contro il Roma City, sconfitto tra l’altro per 2-0. Da quel momento Tommasino ha iniziato ad andare in panchina e poi ha giocato tre partite di fila nella fase difficile dei granata a dicembre, salvo poi riprendersi alla grande con altri tre incontri nel bel finale di stagione. Per lui adesso si apre la prospettiva di giocare nella Berretti dell’Avellino e di finire in panchina anche nella prima squadra.

L’addio di Tommasino poteva essere nell’aria dopo l’arrivo del portiere over Guido Guerrieri ex Lazio, Salernitana e Trapani, preso per farlo giocare titolare dietro la giovane difesa fanese. Ieri pomeriggio, intanto, il rompete le righe dei granata, con la partitella contro la Primavera 3 del Gubbio. L’Alma si è imposta per 4-1, con tre gol subito nella parte iniziale del primo tempo, grazie ad una doppietta di Serges e alla rete di Zanni.

Nel finale del primo tempo il Gubbio ha accorciato le distante, mentre nella ripresa la quarta rete del Fano è arrivata con Mancini su palla inattiva. Mister Scorsini ha mandato in campo i soliti undici: Olivieri in porta, Riggioni, Tomassini e Mancini in difesa, Pensalfini e Roberti, in mezzo Urbinati con Gonzalez e Zanni, davanti Serges e Tenkorang.

Nella ripresa sono operati molti cambi, tra cui uno ha riguardato l’ultimo arrivato in casa granata, l’estremo difensore Guerrieri che ha fatto tutto il secondo tempo, senza peraltro essere molto impegnato. "Abbiamo fatto una buonissima prima mezzora – ha commentato al termine della gara il tecnico del Fano Marco Scorsini – giocata su buonissimi ritmi e con buone giocate e buone finalizzazioni. Sono molto soddisfatto perché nessuno si è fatto male, perché è vero che è calcio di agosto e sono solo amichevoli dove però in queste cinque partite la squadra ha fatto quattro vittorie e un pareggio, è vero che tutto questo non porta punti, ma porta autostima, quella autostima necessaria ad un gruppo giovane che deve crescere e deve ancora lavorare tantissimo e che domenica prossima avrà il battesimo del fuoco in Coppa Italia contro la Vigor Senigallia". Mister Scorsini ha concesso a tutto il gruppo 48 ore filate di riposo per cui il Fano riprenderà gli allenamenti martedì prossimo.

