Alma, il presidente Russo vicino alla Turris Ma proseguono gli appelli per farlo restare

Non si sa quanto potranno influire gli appelli lanciati dal Sindaco di Fano Massimo Seri e l’attivismo del dirigente Franco Pantaleoni per cercare di convincere il presidente del Fano Mario Russo a desistere dall’abbandonare il Fano e restare in sella al club granata. Le sirene che vogliono l’imprenditore casertano sempre più vicino a rilevare la Turris – squadra militante nella Serie C girone C – sono piuttosto forti e potrebbero portare da un momento all’altro alla capitolazione. Inutile dire che i media campani sono scatenati nel rilanciare simili voci, utili a prespettare un futuro alla Turris dopo che il presidente Antonio Colantono ha annunciato, a salvezza ottenuta dalla squadra allenata dall’ex tecnico granata Fontana (e con il centrocampista ex Fano Aquadro), di voler lasciare la presidenza del team di Torre del Greco.

Il suo posto potrebbe essere rilevato proprio da Mario Russo. Il sito on line della società corallina, in queste ultime ore, ha dichiarato che sarebbero decisamente salite le quotazioni di Mario Alessandro Russo, dopo che lo stesso imprenditore casertano aveva annunciato nel comunicato ai tifosi fanesi il proprio disimpegno da presidente dell’Alma Fano, per i noti fatti accaduti durante la trasferta di Notaresco. Secondo quindi la stessa società campana l’arrivo di Russo potrebbe dare tranquillità a tutto l’ambiente corallino anche perché l’arrivo dell’imprenditore potrebbe convincere Colantonio a rimanere nella composizione societaria. A questo proposito ci sarebbero stati fra i due a differenza invece di un altro gruppo interessato sempre alle sorti della Turris. Bisognerà vedere nella prossima settimana se per Mario Russo il richiamo verso una soluzione vicino a casa, come rappresenta la Turris, sarà più forte dell’invito a proseguire nel progetto Fano, dopo già due anni di gestione. Il presidente del settore giovanile granata sta lavorando per trovare imprenditori locali che possano affiancare il presidente e probabilmente dopo questo lungo week end del 2 giugno si potrà sapere qualcosa di più preciso. Finali.

Dopo la prima squadra e la Juniores nazionale anche il Calcio a 5 femminile dell’Alma Juventus Fano approda ai playoff nazionali. Le ragazze granata, con una bella maglia riproducente l’Arco d’Augusto, conquistano, infatti, una storica finale playoff per salire in serie A2. Nel triangolare delle semifinali playoff la squadra fanese ha regolato con un netto 3-0 il Nora C5 di Pescara a conclusione di una partita a senso unico. L’Alma parte a gran ritmo e nel primo tempo passa in vantaggio con Claudia Legge. Allo scadere del primo tempo Buresti fallisce il raddoppio su calcio di rigore, ma nella ripresa non cambia la trama della partita e arrivano le reti di Diamantini e Buresti che regalano alla squadra del presidente Russo la possibilità di giocarsi la promozione contro la Roma. Il match di andata è in programma oggi, mentre il ritorno nella capitale è previsto per domenica 11 giugno.

sil.cla.