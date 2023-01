"Alma, la società è pronta a fare anche un altro sacrificio"

L’Alma prepara tutta questa settimana al campo della Trave la trasferta contro la capolista Pineto cercando di mettere al più presto alle spalle la prima sconfitta di questo 2023 che ha aperto, di fatto, la crisi in casa granata. Una crisi dovuta ad evidenti problemi tecnico-tattici palesati in questi ultimi incontri, ma soprattutto una crisi che sta diventando psicologica nella testa dei giocatori. Per questo il vicepresidente della società di via Toscanini, l’imprenditore abruzzese Adriano Mattucci, scuote la squadra. "Dobbiamo lavorare sulle teste dei giocatori – dice Mattucci – perché a livello mentale la squadra si abbatte troppo appena succede qualcosa di negativo e non si riprende più. Per questo dobbiamo stare vicino all’allenatore e ai giocatori per far sentire loro tutto il nostro appoggio. Credo che questo momento difficile sia causato più da problemi a livello mentale che altro".

Non si può però nascondere che la squadra che una volta era spigliata, sbarazzina e correva oggi sia solo una brutta fotocopia, peraltro sgualcita da assenze che si sono rivelate piuttosto pesanti. L’arrivo dei primi rinforzi dal mercato – Nappello, Urbinati, Carrà – dovrebbero alleviare almeno in parte queste assenze, ma resta il fatto che perso lo smalto del periodo iniziale adesso occorre ridisegnare una nuova Alma più attenta e più capace di "stare sul pezzo", come si usa dire in questi casi. Compiere cioè scelte che siano coerenti con gli obiettivi che domenicalmente si intendono perseguire.

"Abbiamo chiesto al mister – ha aggiunto il vicepresidente granata Adriano Mattucci – di vedere un Fano diverso nella trasferta di Pineto, pur consapevoli della difficoltà di dover incontrare la capolista". Ci si attende, insomma, che il Fano batta un colpo, prima di capire se occorrerà di nuovo mettere mano al mercato e al portafoglio. "La società, se dovesse servire – ha ribadito il vicepresidente del Fano – non si tira indietro. Paradossalmente, considerato lo stesso periodo, finora abbiamo speso più dello scorso anno, ma se c’è da fare un ulteriore sacrificio vedremo di farlo". Un centrocampista servirebbe come il pane e anche un giovane under sulla fascia sinistra se Mancini, classe 2005, dovesse accettare qualche richiesta. Altrimenti bisognerà riconsiderare il caso di reintegrarlo nella rosa. Sempre a proposito di giovani granata il centrocampista Diego Manna, classe 2006 è stato di nuovo convocato per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17 al centro sportivo "La Borghesiana" di Roma, dove si svolgerà il raduno. Già lo scorso anno Manna era stato convocato, ma con l’Under 16. Diego Manna è stato cresciuto nella società Carissimi di Fano, poi è passato nel settore giovanile dell’Alma Juventus Fano da tre stagioni. Una dimostrazione come la collaborazione tra l’Alma e le società del territorio a volte può portare a valorizzare giovani talenti fanesi.

