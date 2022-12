Alma, l’uomo in più: Urbinati. Mosconi: "Può dare molto"

Il Fano riprende questo pomeriggio al "Mancini" la preparazione con un uomo in più: Gianluca Urbinati, l’ultimo acquisto fatto dalla società granata nel giorno di chiusura del mercato dilettanti. Urbinati si aggiunge così alla schiera di giocatori "fanesi" per dare maggiore identità alla squadra, ma soprattutto per fornire quel tasso di esperienza e di tecnica in mezzo al campo di cui l’Alma sembra aver bisogno.

Le ultime prestazioni dei granata e i conseguenti risultati negativi hanno evidenziato come la squadra abbia bisogno di quel qualcosa in più per sopperire alle assenze pesanti che si sono registrate negli ultimi tempi, a cominciare da quella di Padovani per finire a quelle di Capezzani e Broso. "Urbinati è un giocatore che ci può dare molto, soprattutto a livello di personalità" ha detto mister Andrea Mosconi dopo che il giocatore aveva messo la firma sul contratto. Ma non solo. Il fatto di poter ricoprire diversi ruoli tra centrocampo e difesa ne fa un elemento particolarmente duttile alla causa granata. Spetterà adesso a mister Mosconi trovargli un posto dove poterlo far giocare, considerato il fatto che Urbinati con la maglia della Pistoiese ha quasi sempre giocato in questa prima parte della stagione, anche se nelle ultime partite è partito dalla panchina. Non è da escludersi che proprio l’arrivo di Urbinati possa anche indurre il tecnico di Gualdo Tadino a cambiare modulo, passando dal 3-5-2 finora adottato ad un 4-4-2 dove Urbinati potrebbe fare coppia con Schiaroli nel ruolo di difensore centrale, con Bonacchi laterale destro e un under a ricoprire la fascia sinistra presidiata anche da Severini. Sarebbe una assoluta novità rispetto al "credo" finora praticato da mister Mosconi il quale potrebbe utilizzare comunque Urbinati in coppia con Nappo a centrocampo per dare una maggiore copertura alla difesa.

Occorre infatti considerare che il Fano nelle ultime 8 gare ha sempre subito gol, incassando la bellezza di 13 reti a fronte delle 6 reti realizzate. L’arrivo di Urbinati in maglia granata è stato salutato dai tifosi fanesi con una sfilza di "bentornato" a dimostrazione che il giocatore è particolarmente apprezzato e che la società ha fatto la scelta giusta. Ma il popolo granata si attende ancora qualcos’altro dal mercato dei professionisti che si aprirà il prossimo 2 gennaio.

sil.cla.