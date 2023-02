Alma, Mosconi dà la carica "È la partita dell’anno"

Dopo aver rimediato due sconfitte nelle ultime due trasferte, oggi il Fano in quel di Termoli spera di evitare la terza battuta d’arresto consecutiva. I granata giocano contro una formazione che si trova in piena zona playout, ma che sta inanellando risultati sorprendenti in questo ultimo periodo. "Affrontiamo una squadra in forma – ha detto mister Andrea Mosconi – che ha cambiato pelle con gli acquisti e con l’ottimo girone di ritorno che stanno facendo. Vedo una gara complicata per il clima, l’ambiente e una squadra che sarà assatanata di punti. Però dico che se per loro è importantissimo fare punti, per noi è la partita dell’anno". Il Fano recupera lo squalificato Nappo e anche Broso che nei giorni scorsi ha sentito un riacutizzarsi del problema al torace. Mancherà invece ancora Niang. "Se siamo tutti – aggiunge ancora il tecnico granata – allora siamo un osso duro per qualsiasi squadra, se manca qualcuno finiamo per peccare di inesperienza. All’andata eravamo mezza mezza squadra e primi in classifica. Oggi dobbiamo trovare continuità di risultati se vogliamo portare un altro mattone importante".

Quanto alla formazione, giocherà chi è più in forma. "Io guardo chi ha l’atteggiamento giusto e non certo chi ha una presenza in più o in meno – ha sentenziato mister Mosconi – ma soprattutto il rispetto verso i compagni".

Sull’altro fronte ci saranno due squalificati, l’attaccante Lorusso e il difensore Caiazza. "Assenze pesanti – dice il tecnico del Termoli Raffaele Esposito – perché si tratta di due pedine fondamentali, ma chi li sostituirà lo farà ad alto livello. Il Fano è una squadra forte, aggressiva, gagliarda, che rispecchia la mentalità del suo allenatore. Dovremo perciò stare molto attenti perché sono pericolosi".

Granata attesi da una alzataccia visto che si partirà da Fano per Termoli in pullman questa mattina alle 7,45!

Così in campo

Stadio "Gino Cannarsa", ore 14,30

Termoli (3-5-2): Lombardo; Antezza, Sicignano, Ciofi; Hutsol, Carnevale, Maiorino, De Marzo, Corcione; Dragutinovic, Basrak. A disp. Recchia, Smajlaj, Di Nisio, El Ouazni, Bamba, Diop, Baldé, Sabbatasso, Da Silva. All. Esposito.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Brunetti, Zanni, Urbinati, Nappo, Nappello; Serges, Broso. A disp. Tommasino, Allegrucci, Roberti, Zingaretti, Capezzani, Drolé, Carrà, Antonioni, Severini. All. Mosconi.

Arbitro: Nirintsalama Andriambelo di Roma 1, assistenti Eleonora Negro di Roma 1 e Federico Zugaro di L’Aquila.

Silvano Clappis