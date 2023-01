Alma nel ’Pineto’ orfana di Zanni e Capezzani

Il Fano a Pineto domenica dovrà fare a meno degli squalificati Nicola Zanni e Lorenzo Capezzani. Zanni ha rimediato una giornata di squalifica per recidività essendo stato ammonito domenica scorsa nel match contro il Team Nuova Florida mentre Capezzani, espulso nel finale della stessa gara, si è visto rifilare ben tre giornate di squalifica "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario" stando a quanto si legge nella motivazione del Giudice sportivo.

L’ex centrocampista cremisi, che ancora si porta dietro un faticoso recupero da un infortunio alla caviglia, avrà così ancora altre settimane a disposizione per recuperare completamente, senza perciò dover forzare il suo rientro. Il suo posto, per il momento, è stato preso da Nappello con risultati che ancora non si vedono, ma siccome mister Mosconi è chiamato a sostituire pure Zanni, diventa assai probabile che il tecnico granata ridisegni un po’ tutto il centrocampo granata finito sotto accusa in queste ultime giornate insieme agli altri reparti. Le alternative potrebbero essere diverse, compresa quella di spostare Urbinati in mezzo al campo, settore dove l’ex Fermana ha giocato quasi sempre con ottimo profitto. Si tratta però di vedere se il giocatore è nelle condizioni atletiche per tenere il passo. Altre soluzioni si chiamano Niang o Zingaretti nel caso in cui si voglia sostituire l’under Zanni con un altro under. Negli allenamenti di questa settimana comunque sono state provate diverse soluzioni che potrebbero essere scelte domenica prossima nella trasferta a Pineto, contro una capolista che vive un momento smagliante di forma come dimostra anche il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia di serie D. Mercoledì scorso infatti il Pineto ha vinto ad Arezzo per 2-1 grazie alle reti di Allegretti e Braghini, quest’ultima avvenuta al 93’! Consapevoli che la missione in casa della prima della classe è di quelle proibitive, il direttore sportivo Rino D’Agnelli ha chiesto a tutto lo staff tecnico e alla squadra di osservare una specie di silenzio e la massima concentrazione secondo il vecchio motto "testa bassa e pedalare".

D’altronde tutto l’ambiente sportivo fanese si attende un’Alma brava non solo a parole, ma soprattutto nei fatti se si vuole uscire dalla crisi. A proposito di tifosi resta da capire se i tifosi seguiranno la squadra in questa trasferta in terra d’Abruzzo considerato il fatto che nell’ultima gara i rapporti tra la Curva e la squadra si sono ridotti al minimo: Ultras e Panthers ‘77 per la prima volta se ne sono andati senza salutare i giocatori. In ogni caso è già aperta la prevendita di Pineto-Fano per i tifosi ospiti che potranno acquistare il biglietto d’ingresso per lo stadio "Mariani-Pavone" al prezzo di 10€ + 1€ di prevendita esclusivamente online tramite il sito internet PostoRiservato (https:www.postoriservato.it...acquista-biglietti...). Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi presso i botteghini dello stadio.

Nella foto: l’organico granata

Silvano Clappis