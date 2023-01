Alma nella tana della capolista, esame difficile

Il Fano nella tana della capolista Pineto. Non poteva esserci esame più difficile per i granata alle prese con una crisi che sembra non finire nonostante i buoni propositi e i giocatori arrivati dal mercato. Chiuso il 2022 con una sono sconfitta casalinga contro il Notaresco, i dolori sono continuati alla prima del nuovo anno con il Team Nuova Florida che è uscito sempre dal "Mancini" con i tre punti.

Dunque per la truppa di Mosconi nonsarà facile affrontare un Pineto che viaggia a mille, sulle ali dell’entusiasmo dettato dai numeri: 13 vittorie, 4 pari e 1 sola sconfitta proprio contro il Fano all’andata – ma sembra passato un secolo – poi miglior attacco con 36 reti, miglior difesa con appena 12 reti subite in 18 partite, 7 punti di vantaggio sulla seconda, 20 quelli sul Fano. Messa così la missione dei granata sembra impossibile, eppure l’Alma ha tutto il diritto di provarci. Provando a sfruttare anche le fatiche e le assenze degli abruzzesi.

"Siamo alle terza gara di questa settimana – ha dichiarato il tecnico del Pineto Daniele Amaolo – e purtroppo ho giocatori importanti fuori come Njambé, Minincleri, Nonni, e altri in non buone condizioni. Spero di recuperarli al più presto". Il Fano spera che non ci sia il capocannoniere del campionato Moussadja Njambé, 12 reti in 16 partite per il 24enne attaccante camerunense, che potrebbe aggiungersi agli squalificati Lo Sicco e Traini. Ci sarà invece l’ex granata Allegretti, mentre il Fano che è alle prese pure lui con diverse assenze.

Oltre a quella di Padovani, non ci saranno gli squalificati Zanni e Capezzani, Mistura infortunato è rimasto a casa, mentre Roberti non è al meglio delle condizioni fisiche. Se quest’ultimo sarà costretto a dare forfait, l’under di classe 2004 dovrà essere coperto dal portiere Tommasino che così rientra, mentre per sostituire Zanni mister Mosconi può ricorrere a Niang oppure a Zingaretti.

In difesa allarme rientrato per Schiaroli, dopo l’infortunio di domenica scorsa, per cui la difesa vedrà di nuovo al centro il marottese Urbinati. In attacco con il recupero di capitan Broso si tratterà di vedere chi gli farà da spalla. Mister Mosconi potrebbe optare per una seconda punta come Broso, oppure per un trequartista come l’ultimo arrivato Carrà oppure fa avanzare Nappello per dare pià consistenza così al reparto di centrocampo. Insomma, le alternative non mancano.

Così in campo, stadio "Mariani-Pavone", ore 14,30.

Pineto (3-5-2): Mercorelli; Ceccacci, Di Filippo, Nonni; Della Quercia, Emili, Domizi (55’ Foglia), Forgione, Marchegiani; Allegretti, Maio. A disp. D’Egidio, Capalbo, Braghini, Ceccacci, Piccioni, Pica, Milani, Lucarini, Foglia. All. Amaolo.

Alma Juve Fano (3-5-2): Tommasino; Bonacchi, Urbinati, Schiaroli, Serges, Zingaretti, Nappo, Nappello, Niang; Broso, Drolé. A disp. Bizzini, Tomassini, Brunetti, Antonioni, Cecconi, Severini, Carrà, Allegretti, Paszynski. All. Mosconi.

Arbitro: Nicolò Rodigari di Bergamo, assistenti Zef Preci di Macerata, e Justin Dervishi di San Benedetto del Tronto.

Sil.cla.