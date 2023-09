Alma, non resta che il test sul campo. Vietato mollare con il Riccione

Con una società ridotta ai minimi termini, dopo l’uscita in settimana dei dirigenti Cogliandro e Alessandrini, all’Alma non resta che affidarsi al campo, oggi pomeriggio contro lo United Riccione (stadio "Mancini", ore 15,00). "Purtroppo è stata l’ennesima settimana difficile e complicata, - esordisce mister Marco Scorsini alla vigilia del match col United Riccione - ma ho detto ai ragazzi che l’unico momento di felicità e di goduria è quando sono con i miei calciatori in campo. Questa, d’altronde, è la mia professione che in questo momento non è facile da espletare, però io sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo gruppo, del Fano, di questa città. Si dice che nei momenti difficili si vedono le persone vere, ebbene io sono qua". Il Fano ne sta vedendo di tutti i colori ed ogni settimana succede sempre qualcosa. "È chiaro che i ragazzi hanno un cuore e un’emotività – prosegue il tecnico di Viterbo - per cui è normale che dopo la splendida vittoria di Fossombrone nessuno si immaginava di passare una settimana così tumultuosa. Però ormai ci siamo dentro e i ragazzi sono consapevoli che l’unico modo è quello di far parlare sempre il campo". Quindi occhio al Riccione, squadra che domenica scorsa ha rifilato un rotondo 4-0 al Roma City, anche se i romani sono rimasti in dieci uomini dal 5’ della ripresa quando si era ancora sull’1-0. "Affrontiamo, a mio avviso, una delle candidate alla vittoria finale di questo girone. Conosco molto bene questa squadra, ha giocatori fortissimi, bomber Maio (è però squalificato, ndr), Tonerlli, Syku, gente con un passato nei professionisti, che ha vinto campionati. Una squadra fortissima, insomma". I conti sono presto fatti: fuori per infortunio Serges, Padovani e il secondo portiere Olivieri, Riggioni che deve scontare la famosa giornata di squalifica, mister Scorsini, per la regola dei quattro under, dovrà affidarsi a elementi che provengono dal vivaio come il giovane Saponaro - "Ha l’età di mio figlio" dice sorridendo il mister granata – destinato con tutta probabilità a sostituire proprio Riggioni.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini", ore 15,00.

Fano Alma Juve (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Tomassini, Saponaro; Pensalfini, Zanni, Urbinati, Gonzalez, Allegrucci; Tenkorang, Brunetti. A disp. Bellucci, Zingaretti, Pedinelli, Mattioli, Badan, Malshi, Antonioni, Zammarchi, Roberti. All. Scorsini

United Riccione (4-3-1-2): Bracaj; Mesisca, Syku, Ramires, Ndoj; Scalini, Djuric, Tonelli; Ferrara; Napolitano, Tiganj. A disp. Servalli, Cottone, Cuccato, Callegaro, Matteucci, Pellacani, Ventola, Kyeremateng, Grancara. All. Pulzetti.

Arbitro: Michele Giordano di Palermo, assistenti Andrea Mapelli e Andrea Lattarulo di Treviglio.

Silvano Clappis