Alma, partitella nel segno del grande derby. L’appello dei tifosi alla città: "Tutti in curva"

L’Alma Juventus Fano continua la preparazione in vista del sentito derby marchigiano con la Vigor Senigallia in programma domenica 12 novembre allo stadio ‘Raffaele Mancini’ alle 14,30. I ragazzi stanno dimostrando di essere uniti, compatti e desiderosi di tornare a fare punti dopo due gare sfortunate dove sono stati raccolti zero punti sul campo, dimostrando però di essere all’altezza anche di corazzate come L’Aquila e Campobasso. I granata si scontreranno nuovamente con i molisani mercoledì 15 novembre per i sedicesimi di Coppa Italia allo stadio ‘Avicor stadium Selvapiana’, ma in questo momento l’unico pensiero è per la delicata gara con i rossoblu del Misa, dove gli Scorsini boys sono chiamati a fare punti contro la compagine degli ex Broso, Capezzani e Gambini. L’allenamento del giovedì ha visto dopo il torello e la parte atletica la classica partitella in famiglia contro la Juniores guidata da Teodori.

Nel primo tempo mister Scorsini ha provato la stessa formazione vista in campo a Campobasso, il 3-5-2 con Viscovo tra i pali, Mancini, Tommasini e Riggioni in difesa, Antonioni, Roberti, Gonzalez, Urbinati e Pensalfini a centrocampo, coppia di attacco formata da Tenkorang e Padovani. Il secondo tempo spazio ad un’altra formazione composta da Bellucci, Mashi, Saponaro, Zingaretti, Cannavaro, Badan, Cardinali, Urbinati, Zammarchi, Zanni, Brunetti. Lavorano ancora a parte il portiere Guido Guerrieri insieme a Serges e Allegrucci, con quest’ultimo oramai sulla via del recupero. Il gruppo Panthers Fano ‘77 invita tutta la tifoseria a recarsi allo stadio per la sfida: "Fano-Vigor Senigallia. L’orgoglio di sostenere una maglia storica che rappresenta la nostra città! - scrivono sulla loro pagina ufficiale -. Non puoi mancare! Tutti in curva! Domenica 12 novembre alle ore 14. È tempo di tornare a ruggire al Mancini". Biglietti. In occasione del match tra Alma Juventus Fano e Vigor Senigallia sarà possibile per i tifosi locali acquistare i tagliandi presso i nostri rivenditori autorizzati: bar Giolla, Prodi Sport e Polvere di Caffè. I costi sono i seguenti: tribuna centrale 35 euro, tribuna laterale 18 euro, curva 10 euro con un diritto di prevendita di 1,50 euro. il botteghino dello stadio ‘Mancini’ rimarrà aperto anche il giorno della gara dalle 12,30 alle 14,30. Per gli ospiti invece sarà possibile acquistare il proprio biglietto nei punti vendita Vivaticket al costo di 11,50 euro compresi i diritti di prevendita. Attualmente sono stati superati i cento tagliandi per il settore ospiti.

Lara Facchini