Alma "Ripescaggio, non ci saranno deroghe"

Il tempo di una "scappata" a Milano per ragioni famigliari e poi il direttore generale dell’Alma Carmelo Cogliandro si è subito rimesso all’opera per organizzare la prossima stagione agonistica dei granata. Di lavoro ce n’è un po’ in tutti i settori. "Abbiamo finalmente definito l’organigramma di tutto il settore giovanile – ci dice al telefono mentre rientra dal capoluogo lombardo – la cui responsabilità, come sapete, è stata affidata dal presidente Mario Russo a Omar Manuelli, un tecnico preparato che ha già lavorato nell’Alma Juventus e che quindi conosce l’ambiente. A parte le conferme, la novità è rappresentata dall’arrivo del tecnico Mattia Serafini, anche lui un fanese che ci potrà dare una mano, come pure resterà Alberto Rondina a guidare la Juniorese Nazionale".

Forse per Rondina si prospetta anche un incarico di assistente a mister Scorsini, visto che i due hanno giocato assieme nel Fano nella stagione nella stagione 199697. Ma di questo, eventualmente, se ne riparlerà più avanti, per cui al momento Rondina è l’allenatore scelto per continuare a guidare i giovani, considerato anche il bel lavoro che ha compiuto in queste ultime stagioni. Un altro fronte che tiene impegnato Carmelo Cogliandro è quello della ricerca di nuovi partner. A collaborare sono il vicepresidente Franco Pantaleoni e il consigliere Luca Alessandrini. "Ci stiamo muovendo in questa direzione – conferma Cogliandro – interpellando diversi imprenditori locali per cercare di renderli partecipi alle vicende sportive dell’Alma Juventus Fano che, lo ricordo, è la più antica e gloriosa società sportiva di Fano. Anche qui a breve dovremo annunciare novità".

Quello su cui sono puntati tutti gli occhi è il Comune di Fano nell’ipotesi di presentazione della domanda di ripescaggio. La scadenza del 30 giugno, quando la Covisoc diramerà l’elenco delle società di Lega Pro in regola ed eventualmente il nome di quelle escluse, rappresenta uno spartiacque importante. Se ci dovesse aprire la possibilità di un ripescaggio, infatti, occorrerà mettere mano di corsa ai lavori allo stadio "Mancini". "Non ci saranno deroghe questa volta – conferma il direttore generale – per cui tutti quei piccoli interventi per essere in regola con la Commissione infrastrutture di Lega Pro dovranno essere assolutamente fatti dall’Amministrazione comunale questa estate". Tifosi. I Panthers Fano ‘77 hanno festeggiato insieme agli Ultras la chiusura della stagione con una festa che è stata anche occasione di ritrovo. All’appuntamento estivo "Orgoglio e Appartenenza" oltre a tanti fanesi sono intervenute anche le rappresentanze del tifo organizzato di Carpi, Jesi, Pordenone, Sant’Angelo in Vado, nonchè la gradita presenza degli invitati per l’occasione "Orgoglio Laniero" di Fermignano e "Noi dell’Isola di Nini" di Bergamo.

Silvano Clappis