Alma, Severini è il ’Raffaello’ del gol "Quel colpo è stata la ciliegina"

Mirco Severini, un uomo per tutte le stagioni. Ovvero per tutti i ruoli. Il 25enne esterno jesino è stato schierato domenica da mister Mosconi sulla fascia destra, con compiti maggiormente offensivi, dopo aver fatto di tutto in precedenza sull’altra corsia. Ma contro i rossoblu, Severini non si è limitato solo a questo e nel secondo minuto di recupero del primo tempo ha vestito i panni del centravanti. Imbeccato da Nappello, ha siglato con un delizioso pallonetto al portiere il gol del 2-1 che ha, in pratica, dato la svolta alla gara col Montegiorgio.

Severini, quel gol all’ultimo secondo, prima dell’intervallo, è stato determinante…

"Diciamo che quello è uno dei momenti fondamentali in tutte le partite e a tutti i livelli. Subire alla fine del primo tempo diventa una mazzata, invece realizzarlo ti dà quello sprint per poi riprendere al rientro in campo. Potevamo fare l’errore di calare un po’ la tensione all’inizio del secondo tempo, ma non l’abbiamo fatto, siamo stati lì compatti, e quando abbiamo potuto far male l’abbiamo fatto".

Il Montegiorgio non è stato avversario facile, i rossoblu lottano per la salvezza e hanno cercato in tutti i modi di conquistare un risultato positivo che però non è arrivato perché il Fano è stato superiore…

"Di certo potevano avere più motivazioni di noi perché quando si lotta per non retrocedere dai sempre quel qualcosa in più. E c’è stato il momento in cui abbiamo calato un pelo l’attenzione (sul loro pari, ndr). Però penso che la squadra ha reagito bene. Abbiamo lottato tutti, chiunque è entrato ha cercato di dare il proprio contributo. Insomma, credo che la squadra abbia dato una risposta a quello che il mister ci aveva chiesto negli spogliatoi".

Col Montegiorgio è arrivata la seconda rete in campionato dopo quella segnata da ex contro il Tolentino, oltre ai tanti assist distribuiti nelle precedenti partite. Severini sembra attraversare un buon momento proprio in questo finale di stagione…

"Diciamo che quello del girone di ritorno è stato un periodo dove ho giocato un po’ meno, però ho cercato sempre di allenarmi bene e di farmi trovare pronto alla chiamata del mister quando mi ha dato l’opportunità. Oggi fisicamente sto bene e sento la fiducia del mister e soprattutto quella dei miei compagni, in questo modo riesco a rendere al meglio. Certamente il gol segnato un attimo prima del fischio dell’intervallo è stato la ciliegina sulla torta, ma domenica scorsa quello che contava era il risultato".

La vittoria sul Montegiorgio ha detto che il Fano è vicinissimo a qualificarsi per i playoff. I granata hanno 51 punti con Matese e Porto d’Ascoli fermi a 43 quando mancano tre gare al termine della stagione regolare. Per riuscirsi il Fano potrà sfruttare l’ultimo incontro casalingo col Chieti fra due settimane oppure sperare che le due inseguitrici non vincano tutte e tre le gare che ancora rimangono da giocare. Silvano Clappis