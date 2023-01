Alma, silenzio e imbarazzo dopo la rissa

Il giorno dopo la rissa e l’aggressione subita in tribuna a "Trastevere" bocche cucine e non poco imbarazzo. Non è stata una bella scena. Nel giorno in cui sui campi di calcio si ricordava la "Giornata della Memoria", al "Trastevere Stadium", con perfetto sincronismo, è andata in scena la più squallida e deprecabile scena di violenza sugli spalti, tanto da richiedere addirittura l’intervento della polizia. Succede che trascorso appena un quarto d’ora dall’inizio della partita, alcuni tifosi romani si sono scagliati contro un paio di fanesi seduti in tribuna, il collaboratore tecnico e fratello dell’allenatore, Mauro Mosconi, e il preparatore atletico dei portieri Mario Paradisi i quali stavano incitando a gran voce i ragazzi granata. Dalle parole si è passati ai fatti con spinte e manate che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine perché nel frattempo anche qualche tifoso granata, sistemato di fianco alla tribuna centrale, visto quello che stava accadendo, ha aggirato il recinto per cercare di dare man forte ai fanesi. Anche dal campo i giocatori sono rimasti distratti dalla zuffa che si era scatenata in tribuna tanto da costringere l’arbitro a sospendere per qualche minuto la partita. Così si è arrivati ad una duplice interruzione del match,...