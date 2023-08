Alma Soldi finiti, la squadra lascia il ritiro

L’Alma lascia questa mattina l’Hotel Daino di Frontone, cinque giorni prima della fine del ritiro programmato inizialmente dalla società. La ragione è di natura economica, il presidente Mario Russo non ha voluto accollarsi il pagamento della differenza che rimaneva da saldare fino alla data del 14 agosto. Una decisione che ha dell’incredibile, non è mai avvenuto nella storia del Fano che si lasciasse a metà un ritiro perché non ci fosse nessuno disposto a pagare l’albergo, ma che testimonia il momento critico in cui si trova il club granata. Sempre questa mattina il tecnico dell’Alma Marco Scorsini incontrerà il sindaco Massimo Seri per capire in che modo si evolverà la situazione. Per poi fare eventualmente le sue valutazioni. Seri aspetta una risposta da parte del presidente Russo nel giro di pochi giorni per ciò che concerne la volontà o meno di proseguire nella gestione della società. Tra Comune e Russo sembra che sia calato il gelo e a rimetterci potrebbero essere proprio i giocatori e l’allenatore col suo staff tecnico. Non è escluso infatti che in mancanza di risposte adeguate e soddisfacenti il sindaco Seri vieti al presidente Russo di utilizzare gli impianti da calcio di proprietà comunale, nel qual caso il Fano si troverebbe senza un campo su cui proseguire l’attività. Forse anche per questo mister Scorsini ha chiesto un incontro urgente col sindaco, magari con lo scopo di scongiurare un simile provvedimento che danneggerebbe ancora più del ritiro interrotto la preparazione in vista del campionato. Sempre che il tecnico confermi di voler restare sulla panchina granata. In contemporanea va in onda anche l’altro film, quello della vendita o presunta tale della società di via Toscanini. L’acquirente Benedetto Mancini avrebbe fatto convocare per oggi alle 11 a Roma il presidente Mario Russo per firmare il passaggio di proprietà davanti al notaio Sargiasso. Perché per l’imprenditore e uomo politico laziale il preliminare firmato è ancora valido a tutti gli effetti e non c’è nessun ritardo negli accordi in quanto è noto che la scadenza di domenica (quella fissata per il 6 agosto) di un atto viene sempre posticipata al lunedì. Benedetto Mancini ha poi anche smentito il fatto che avrebbe dovuto effettuare un bonifico bancario in anticipo sulla firma del contratto. Sarà molto difficile che il presidente Russo si presenti stamani nella capitale per cui la trattativa per il passaggio di quote della Alma Juventus Fano srl sembra ormai destinata a fallire definitivamente.

sil.cla.