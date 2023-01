Alma, squadra a rapporto dopo il poker di ko

È stato un lunedì diverso dal solito quello trascorso l’altro ieri dall’Alma che invece del riposo si è ritrovata al "Mancini" convocata dalla società per vedere come superare una crisi evidenziata clamorosamente dalle quattro sconfitte consecutive. Il direttore sportivo Rino D’Agnelli, dopo il summit avuto con la presidente domenica pomeriggio al termine della gara contro il Nuova Florida, ha tenuto a rapporto per oltre mezzora lo staff tecnico, al quale è seguito un confronto di un’altra mezzora tra mister Mosconi e i giocatori, i quali alla fine sono rimasti chiusi negli spogliatoi vedendosela a quattr’occhi da soli.

C’è da dire subito che nonostante questa fila di risultati negativi l’allenatore per il momento non rischia la panchina. L’idea della dirigenza, probabilmente maturata domenica dopo l’ennesima sconfitta, è quelle di dare una scossa a tutto l’ambiente che forse dopo la buona partenza in campionato si è un po’ rilassato, a cominciare proprio dai giocatori. L’intervento del direttore sportivo, dapprima con la decisione di annullare il giorno di riposo – lunedì dopo le discussioni il gruppo ha effettuato un allenamento leggero di scarico – e poi con l’incontro faccia a faccia con lo staff tecnico, è servito in particolare a mettere tutti di fronte ad una realtà dei fatti che parla di un Fano che sembra aver smarrito la bussola.

L’infortunio di Padovani – il cui recupero è ormai impossibile per questo campionato – è stata la miccia sulla quale si è poi innestata tutta una catena di scelte molte delle quali non si sono rivelate vincenti. La partite a singhiozzo di Broso e la perdurante assenza di Capezzani, unite alla scelta comprensibile di monetizzare la valorizzazione del giovane Mancini, hanno finito per scombussolare tutta la squadra con mister Mosconi che si è ritrovato a dover modificare assetti e ruoli. La prima sessione di mercato, quello di dicembre per intenderci, ha portato Nappello e adesso in gennaio Urbinati e Carrà, ma già si è visto nella prima uscita contro il Nuova Florida come questi rinforzi non siano sufficienti per ripianare l’assenza di Padovani e soprattutto il conseguente sconvolgimento dettato dagli infortuni e dalla partenza ormai imminente di Mancini.

Al di là di un recupero soprattutto a livello psicologico, per provare a recuperare lo smalto di prima, il Fano ha bisogno di essere rafforzato un po’ in tutti i reparti, a cominciare da un attaccante possibilmente con lo stesso profilo di Padovani, in grado di far coppia con Broso, per proseguire con un centrocampista che possa aiutare Nappo nella fase difensiva e terminare con un esterno di fascia sinistra, assolutamente un classe 2004, che possa far ritornare lo schieramento degli under nella stessa formula con la quale il Fano aveva iniziato a fare i risultati. Senza questo ulteriore intervento di mercato diventa difficile immaginare che il Fano, con gli uomini contati che ha, possa pensare di uscire dalla crisi nella quale è immerso fino al collo. Silvano Clappis