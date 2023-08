Alma, un altro no per la Serie C Ora la prossima partita è al Tar

Respinto dal Consiglio di Garanzia del Coni il ricorso del Fano contro la Figc, la Lega Pro e la Casertana. Per cui adesso non resta che rivolgersi ai tribunali ordinari. Il Consiglio di Garanzia del Coni non ha evidentemente ritenute valide le ragioni del club fanese di "accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità eo l’infondatezza della delibera del Consiglio Federale della Figc, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44A del 24 luglio 2023, con la quale è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell’integrazione dei posti disponibili nell’organico del Campionato di Serie C 20232024, con esclusione della ricorrente, Alma Juventus Fano e, nel contempo, di ripristinare eo, comunque, riformulare la graduatoria delle Società aspiranti al ripescaggio nel Campionato di Serie C 20232024, con reinserimento alla ricorrente Alma Juve Fano nella seconda posizione della graduatoria del ripescaggio al posto della Casertana". Il Fano – come ha dichiarato Benedetto Mancini – è deciso ad andare fino in fondo per cui ora la battaglia si sposterà sul piano della giustizia civile con i ricorsi al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato. Ma l’impressione è che la corsa del Fano verso la Serie C sia tutta in salita e che di conseguenza il prezzo di vendita della società, tra i due indicati, sia quello più basso.

Intanto questa mattina l’Alma parte per il raduno di Frontone dove rimarrà fino alla vigilia di Ferragosto. Fino all’ultimo è rimasta l’incertezza sulla partenza del gruppo, dettata più che altro dalla necessità di capire chi in società si assume l’onere delle spese per il ritiro in questa delicata e controversa fase di transizione, di un passaggio di proprietà che non è ancora completato.

Mister Scorsini spera di avere a disposizione tutti i giocatori convocati con l’aggiunta del centrocampista spagnolo Sergio Gonzalez e dell’ultimo arrivato, il difensore centrale argentino Damian Salto, l’anno scorso in forza al Chieti. Dovrebbero esserci, tra gli altri, Padovani e Serges Niente da fare invece per l’ex capocannoniere granata Antonio Broso che dopo due anni a Fano potrebbe accasarsi al Varese.