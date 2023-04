"Alma, un solo risultato: tre punti per i playoff"

Il match del Fano domani a Genzano contro il Cynthialbalonga potrebbe già garantire la certezza dei playoff se i granata dovessero vincere. Negli altri casi occorrerà guardare a Matese e Porto d’Ascoli, le uniche due squadre distanti 8 lunghezze a tre giornate dalla fine, che potrebbero ancora insidiare sia l’Alma che lo stesso Cynthialbalonga. Rimarrebbero poi altre due gare contro Chieti e Notaresco per cercare la qualificazione. Un traguardo che sta elettrizzando un po’ tutto l’ambiente societario. "Siamo quasi matematicamente nei play off e non può che essere un traguardo che ci soddisfa, ma che nello stesso tempo ci tiene concentrati per le prossime tre gare da affrontare – dice il direttore generale dell’Alma Stefano Fedele – . Credo che il raggiungimento di tali risultati sia frutto di un lavoro collettivo, che parte in primis dalla società nella figura del presidente Russo affiancato dal vice Mattucci, i quali hanno restituito solidità e serietà all’Alma Juventus Fano, rispettando tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Perciò a nome di tutta la società voglio ringraziare ogni singolo addetto ai lavori che dietro le quinte lavora quotidianamente con costanza, passione e professionalità". I laziali, reduci da un pareggio a Termoli, puntano allo stesso risultato. "Noi siamo pronti, ho assistito in settimana agli allenamenti della squadra che è molto motivata e concentrata per questo finale di stagione. Affrontiamo un Cynthialbalonga che ha valori importanti, – aggiunge il direttore generale del Fano – quindi sarà una partita difficile che affronteremo consapevoli della nostra forza. Mister Mosconi e il suo staff hanno trasmesso una mentalità vincente a questo splendido gruppo e non a caso il lavoro svolto è eccellente sotto ogni punto di vista". Si vedrà poi l’utilità di questi playoff. "Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere ogni partita – ribadisce Stefano Fedele – e faremo di tutto per poter in questo caso raggiungere e poi vincere i play off a coronamento di una stagione positiva". Per i tifosi fanesi in trasferta biglietti in vendita direttamente al botteghino dello stadio "Abbatini" di Genzano. Infine, la Juniores Nazionale di mister Rondina ha vinto in modo netto la penultima giornata del Girone G, battendo fuori casa il Porto D’Ascoli per 0-4 con doppietta di Tinti e reti di Paszynski e Finamore. Con questa vittoria l’Alma Juventus Fano vola in classifica a 51 punti e si prepara ad affrontare i playoff, naturalmente dopo l’ultima partita del Girone G, in casa contro il Chieti.

