Alma, una classifica inguardabile. Cornacchini prepara la rimonta

L’Alma Juventus Fano prosegue la preparazione in vista della gara casalinga contro il Sora. Urbinati, Gonzales e Padovani vengono costantemente monitorati, mentre Mancini e Serges continuano il lavoro differenziato. Vastogirardi e Atletico Ascoli, attualmente rivali dirette del Fano, hanno disputato la gara rinviata per neve valida per la tredicesima giornata di campionato. Il risultato finale è di 3-2 per i locali, e questo risultato getta il Fano sempre più in fondo alla classifica, nel gruppo delle ultime ridotto a tre con Matese e Termoli. Si deve assolutamente iniziare a macinare punti: mancano tre gare al termine del girone di andata, e dopo il Sora i granata affronteranno Avezzano e Real Monterotondo prima della sosta natalizia. L’obiettivo è risalire la china il più in fretta possibile, e la scelta di Giovanni Cornacchini è sicuramente la più azzeccata per centrare il prima possibile l’obiettivo salvezza. Il tecnico, fanese doc, è consapevole del fatto che servono i risultati e subito, e la società farà il possibile per rinforzare la rosa durante questa finestra di mercato di riparazione: "Ho spiegato le caratteristiche che mi piacerebbe avessero i miei giocatori – spiega Cornacchini –, poi il direttore sportivo e gli addetti ai lavori andranno a scegliere ragazzi che hanno le caratteristiche di cui io ho bisogno per giocare in una certa maniera. Io chiedo sempre calciatori duttili che possano ricoprire più ruoli, li ritengo indispensabili, perché mi piace cambiare modulo anche durante la gara".

Il Fano ha attualmente il peggior attacco del girone con solamente otto reti siglate: "Qualche numero in più davanti dobbiamo assolutamente farlo – ammette il mister fanese –, perché sono stati fatti solamente otto gol; questa settimana mi servirà per valutare bene i giocatori che ho a disposizione. Conosco molto bene Urbinati, avendolo già avuto a Fermo, e di altri mi sono fatto un’idea avendo assistito ad alcune partite".

I Panthers Fano suonano la carica e invitano i tifosi a recarsi allo stadio per sostenere l’Alma: "Non esiste sconfitta nel cuore di chi lotta! A testa alta, con Orgoglio & Appartenenza, per il gruppo e per la maglia granata! Domenica tutti in curva! Tutti allo stadio per i nostri colori. Conquista la vittoria, conquistala per noi!".

Biglietti. Sarà possibile acquistare i tagliandi per la gara contro il Sora presso i rivenditori autorizzati: Bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè e Q8 con un diritto di prevendita di 1,50 euro. Per gli ospiti sarà possibile acquistare il proprio biglietto nei punti vendita Vivaticket al costo di 11,50 euro compresa la prevendita. Per i soli tifosi locali il botteghino dello stadio rimarrà aperto domenica 10 dicembre dalle 12,30 alle 14,30.