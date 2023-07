Alma venduta: un salto nel vuoto Tifosi sulle barricate, è bufera

L’appello dei tifosi fanesi al presidente Russo di fare una squadra per vincere il prossimo campionato di Serie D, dopo la bocciatura della domanda di ripescaggio, è caduto nel vuoto. Anzi, per tutta risposta l’imprenditore casertano il giorno dopo il rinnovato impegno dei club granata all’unità e all’attaccamento ai colori, ha scelto di cedere la maggioranza delle quote dell’Alma Juventus Fano e del settore giovanile all’imprenditore romano Benedetto Mancini che lavora nel settore del turismo termale e che in questi ultimi anni ha cercato di entrare nel calcio senza risultati apprezzabili. L’ultima sua avventura è stata di recente a Giarre dove la squadra però non è riuscita ad iscriversi al campionato di Serie D nonostante i ricorsi, perché bocciata dalla Co.Vi.So.D. Con la società siciliana scomparsa dal calcio. La notizia della vendita giunta all’improvviso ha lasciato interdetta la maggioranza dei tifosi fanesi, oltretutto già travolta da una tempestiva successione di eventi: prima Fano bocciato dalla Figc per la Serie C, poi appello all’unità della piazza da parte di mister Scorsini, infine vendita della società ad un nuovo soggetto assai chiacchierato nel mondo del calcio italiano.

I Panthers ‘77 hanno subito fatto sentire la loro voce di protesta per l’arrivo di Benedetto Mancini con un paio di striscioni appesi sui muri degli spogliatoi dello stadio, mentre la nuova proprietà ha già fatto sapere che la prossima settimana sarà a Fano per un primo contatto con l’ambiente societario e la città. L’occasione dovrebbe essere martedì, quando l’Alma partirà per il raduno di Frontone.

Il neo presidente Benedetto Mancini dovrebbe giungere a Fano con il suo staff che verrà inserito nell’organigramma societario: si parla di un direttore sportivo in sostituzione di quello fantasma (Raffaele Corsale) che aveva Russo, di un nuovo team manager e anche di un nuovo segretario generale, considerato che il club granata sarà impegnato nei prossimi giorni sul fronte legale con il ricorso al Tar del Lazio che è una delle condizioni previste nel contratto di vendita. Non è escluso che oltre ad incontrare giocatori, staff tecnico e personale, il presidente Mancini veda anche il primo cittadino Massimo Seri. Per quanto riguarda le figure presenti in società, a cominciare da quella del direttore generale Carmelo Cogliando, queste dovrebbero essere riconfermate nelle loro funzioni. Qualche ora prima del terremoto societario, il tecnico Marco Scorsini, presentandosi, aveva detto che "Oggi la serie D per noi è un bagno di sangue, perché in questo momento abbiamo oggettive difficoltà di rosa, per colpa di questa benedetta domanda di ripescaggio. Per cui abbiamo una squadra che può lottare solo per la salvezza". Scorsini ha parlato di tre over, come minimo, da inserire prima della partenza per il ritiro. Da come si muoverà sul mercato (si vocifera l’arrivo dell’ex Fermana Cognigni) si capiranno quali saranno le intenzioni della nuova proprietà.

sil.cla.