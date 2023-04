Alma, vietato fallire col Montegiorgio

C’è chi intende rimanerci, nei playoff, come il Fano e c’è chi intende uscirne, dai playout, come il Montegiorgio. Oggi allo stadio "Mancini" va in scena il confronto tra le due marchigiane che hanno opposti obiettivi, ma un’unica necessità, quella di fare punti. Due squadre insomma decise a cercare il risultato ad ogni costo. "Oggi la nostra priorità – dice Mosconi – è quella di fare i playoff. Siamo usciti fuori alla grande da un periodo negativo, e non era facile, quindi adesso ce la vogliamo giocare contro tutti". Anche il Montegiorgio è affamato. "Loro hanno sicuramente motivazioni importanti per ottenere la salvezza – continua il tecnico del Fano – ma per nooi è fondamentale arrivare a disputare i playoff".

Al mister dispiace questa lotta fratricida tra marchigiane però l’obiettivo è di quelli allettanti. "Ho detto ai ragazzi che nel primo step di 4 partite abbiamo fatto 9 punti, adesso ne rimangono altre 4 e bisogna arrivare alzare l’asticella e fare più punti". Per quanto riguarda il campo, il nuovo tecnico del Montegiorgio dovrà fare a meno dell’attaccante 30enne Savino Leonetti che in settimana ha rescisso consensualmente il contratto e forse anche di Francesco Pistolesi che è stato improvvisamente colpito da un lutto famigliare. In compenso dovrebbe rientrare il difensore Morganti dalla squalifica e vedere se davanti Albanesi sarà in campo dall’inizio. Sul fronte granata, out come sempre Padovani e Capezzani, per Mosconi non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il tecnico di Gualdo Tadino dovrà decidere se dare fiducia agli uomini che una settimana fa hanno sconfitto la Samb, oppure se variare di nuovo la formazione, magari dando ancora più spazio a chi in questo campionato ha giocato poco ed è rimasto più lontano dagli avvicendamenti. "È mia intenzione dare un’occasione a tutti – ribadisce mister Mosconi – in modo che possano dimostrare di meritare la maglia del Fano nel presente e nel futuro, a prescindere che ci sia o meno Mosconi. Per da chi gioca mi attendo risposte importante. Fin dal primo giorno di ritiro la squadra mi ha dimostrato l’atteggiamento giusto, adesso bisogna perseverare in questo atteggiamento perché è ciò che fa diventare grande una squadra e il Fano si merita di essere una grande squadra".Biglietteria aperta, ad esclusione di quella riservata al settore Ospiti, a partire dalle ore 13,00.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini", ore 15,00.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Allegrucci, Zanni, Urbinati, Nappo, Brunetti; Broso, Nappello. A disp. Tommasino, Roberti, Niang, Carrà, Drolé, Cecconi, Zingaretti, Severini, Malshi. All. Andrea Mosconi.

Montegiorgio (4-3-1-2): Forconesi; Marini, Diop, Perini, Pistolesi (Morganti); Zancocchia, De Angelis, Monza; Santoro, Perpepaj, Tenkorang. A disp. Marinaro, Baraboglia, Pavone, D’Agostino, Cardoni, Monterotti, Antichi, Albanesi, Morganti. All. Roberto Bacci.

Arbitro: Arianna Bazzo di Bolzano, assistenti Angelo Di Cursio di Civitavecchia e Michele Nappi di Latina.

Silvano Clappis