Alma, vigilia al veleno. Scritte contro il presidente

Vigilia di tensione per l’Alma che oggi affronta l’Avezzano (calcio d’inizio posticipato alle 15,00) dopo una settimana piuttosto turbolenta che ha visto dapprima la fuga di diverse personalità fanesi dalla società e infine ieri la comparsa di scritte sui muri degli spogliatoi che intimano al presidente Mario Russo di lasciare Fano e l’Alma. L’abbandono dei tre dirigenti fanesi, due dei quali allontanatisi per divergenze di vedute circa la gestione societaria, ha finito per lasciare perplessi e disorientati i tifosi fanesi, i quali oltre tutto si trovano a non avere spiegazioni ufficiali da parte della società per via del silenzio stampa ordinato dallo stesso presidente Mario Russo.

Ora le scritte apparse la notte scorsa sulla recinzione dello stadio presumibilmente opera di qualche imbecille, visto che non recano la firma dei club granata, non solo offendono direttamente la persona del presidente Russo e rievocano quelle già apparse nella scorsa stagione e condannate da tutti, ma finiscono per alimentare un clima che certamente non giova a tutto l’ambiente granata e men che meno alla squadra impegnata a conquistare una quota salvezza che ancora deve essere raggiunta. Il match di oggi è proprio uno spareggio tra due formazioni che si trovano entrambe appaiate in classifica a 36 punti e che inseguono gli stessi obiettivi. Come conferma il tecnico degli abruzzesi, Marco Scorsini, ex giocatore granata in Serie C2 nel campionato 199697: "La classifica per noi inizia a sorridere in quanto ci stiamo avvicinando pian pianino a quello che è l’obiettivo finale della stagione e cioè la salvezza. Mancano nove giornate alla fine e saranno quindi nove battaglie, a cominciare dalla difficile trasferta di oggi contro una squadra forte, una squadra di rango come è il Fano che ci appaia in classifica".

Nell’Avezzano mancherà per squalifica l’attaccante Bittaye, mentre dovrebbero recuperare gli infortunati Cissè e Sbazella, ex granata senza presenze. Nel Fano mister Mosconi dovrà fare a meno di Allegretti squalificato ma potrà avere Niang al rientro dall’infortunio e molto probabilmente destinato alla panchina. La concorrenza maggiore sarà a centrocampo, mentre per l’attacco ci dovrebbero essere Nappello e Broso con quest’ultimo reduce però da un attacco influenzale.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini" ore 15,00 Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini, Roberti, Zanni, Urbinati, Capezzani, Nappello; Serges, Broso. A disp. Tommasino, Brunetti, Antonioni, Severini, Niang, Drolé, Nappo, Cecconi, Mistura. All. Mosconi.

Avezzano (4-2-3-1): Coco; Labonia, Filosa, Negro, Paris; Bianciardi, Donatangelo; Provenzano, De Almeida, Pellecchia; Dos Santos. A disp. Di Girolamo, Hoxha, Scatozza, Sassarini, Cigliano, Marietti, Selle, Cissè, Sbarzella. All. Scorsini.

Arbitro: Federico Di Benedetto di Novi Ligure, assistenti Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure e Paolo Fumagallo di Novara.

Silvano Clappis