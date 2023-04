Alma, Zanni: "Una trasferta antipasto dei playoff"

Una prima stagione con il Fano, quella dell’anno scorso, in una squadra un po’ complicata dove però si era ritagliato un suo spazio (28 presenze e 2 reti). Per Nicola Zanni (foto), romagnolo, classe 2002, centrocampista con libertà di affondare, il campionato di quest’anno significa invece una raggiunta maturità (siamo già a 31 partite e 2 gol). Insieme a capitan Broso, è uno dei pochi reduci della disgraziata stagione precedente. Mister Mosconi lo ha voluto tenere e la scommessa pare vinta, come dimostra il fatto che Zanni si è ritagliato un suo preciso ruolo nel centrocampo della formazione granata. In una posizione che gli consente pure di arrivare spesso a concludere e segnare come dimostra il gol segnato domenica contro il Montegiorgio. Zanni, un gol pesante, dopo che ci eri arrivato vicino centrando la traversa…

"Contro squadre che si giocano la salvezza fino all’ultima giornata come il Montegiorgio trovare subito il gol già nel primo tempo è una cosa molto importante. Purtroppo come ci è capitato altre volte in precedenza è successo che quasi subito abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a dargli la mazzata prima dell’intervallo". La vittoria vi consente di agguantare i playoff. Con quali obiettivi?

"Per i playoff non è arrivata la matematica certezza, ma l’obiettivo è quello. Poi, purtroppo il Trastevere domenica ha vinto con la capolista Pineto e così sono rimasti 7 i punti di svantaggio da colmare. Perché fino a quando la matematica ce lo consente, il nostro obiettivo finale è quello di arrivare al terzo posto (il divario è Trastevere 58, Fano 51, ndr)".

Domenica prossima vi aspetta una trasferta in casa della quinta in classifica, il Cynthialbalonga che è appena tre lunghezze sotto di voi…

"È un bel banco di prova. Si può dire che è un antipasto dei playoff che ci aspettano. Il Cynthialbalonga è una squadra forte, per cui dovremo andare a fare sempre la nostra partita per cercare di vincere".

Il Fano comunque anche contro il Montegiorgio ha dimostrato di essere una squadra in buona salute…

"Diciamo che anche contro di loro abbiamo mantenuto lo stesso piglio di tutto l’anno. E cioè quello di andare sempre a prenderli alti, di cercare di non farli giocare e poi quando sei sulla trequarti avversaria di cercare con la qualità che abbiano di fargli male su ogni palla. Domenica scorsa è andata bene e sono contento della prestazione, del risultato e della classifica. I nostri tifosi se lo meritano".

Il Montegiorgio ha venduto cara la pelle…

"È stato molto importante fare anche il 3-1 all’inizio del secondo tempo. Perché il 2-1 comunque ti dà sempre un po’ di ansia. Poi è stato bravo il portiere Tommasino sul colpo di testa di Diop che ci ha permesso di tenere la gara ferma sul 3-1 nel finale". Il Fano, nel frattempo, ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della prossima trasferta in terra laziale. Silvano Clappis