Altofoglia: Amantini Tebaldi, ciao Usav

È ufficiale a Lunano: panchina ad Achille Fabbri classe 1966, ex Borghi, Cattolica, Coriano, Fontanelle, Borgo San Giuliano, Vis Novafeltria, Murata e vice nella Nazionale di San Marino. Penserini, Ercolani e Marinoni (Juniores classe 2004), faranno parte della prima squadra. Il Real Altofoglia per tramite del diesse Bertini comunica di aver aggregato i giovanissimi Melini e Ndiaye. Andrea Melini è figlio d’arte, il babbo Mirko (per tutti Gerio) ha vestito la maglia di Belforte e Real Altofoglia, diventandone un simbolo. E’ un centrale difensivo classe 2007. Ndiaye (portiere cl’04) cresciuto nel settore giovanile della Nuova Altofoglia sotto la guida di mister Soru, nell’ultima stagione era nella rosa del Lunano campione provinciale under 18. Al Real Alfoglia anche Elia Amantini (foto con Bertini), cl’86 centrale difensivo ex Vadese, Piandimeleto e Mercatellese. Marco Valeriani, ex Olympia Macerata, classe 1991 e Roberto Biagi, ex Real Altofoglia classe 1985 per la nuova stagione vestiranno i panni del Piandimeleto Calcio. Nicola Amati, classe 2005, attaccante cresciuto nel settore Giovanile del Vismara, entra a far parte della rosa della prima squadra, può giocare sia da esterno che da attaccante centrale. Svincolatosi dall’Usav Pisaurum (da dove militava da 4 stagioni e ne era il capitano) e quindi è libero sul mercato il centrocampista Emanuele Tebaldi, classe 1984.

