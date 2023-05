Altro gregario che fa felice il Fano Zingaretti: "Segno solo per i playoff"

In campo da titolare a San Benedetto del Tronto, poi in casa contro il Chieti, infine nell’ultima a Notaresco. Manuel Zingaretti, classe 2001, è stato senza dubbio un protagonista di questo finale di stagione, quando cioè mister Mosconi ha voluto dare spazio ai giovani e a chi ha giocato di meno. Con l’arrivo a dicembre dell’esperto Urbinati nel suo stesso ruolo, in mezzo al campo, Zingaretti si è dovuto adattare a ruoli più defilati, ma si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato all’appello. L’altro ieri a Notaresco ha pure segnato la sua prima rete in Serie D, quella che ha aperto le marcature (2-3) e che ha dato il successo ai granata: "Ho tirato per fare gol ed è andata bene". Un gol più bello dell’altro…"Si è vero, sono stati tre gol uno diverso dall’alto e tutti molto belli". E chi ci ha rimesso è il Notaresco che era impegnato a lottare per la salvezza: "Noi abbiamo pensato a fare il nostro in campo. Abbiamo approcciato bene la partita, siamo stati bravi a portare il risultato dalla nostra parte fin dall’inizio. Dopo siamo un po’ calati, forse anche perché il caldo ha influito alla distanza, però dopo il loro pareggio siamo stati bravi a recuperarla nel finale. Il nostro obiettivo della vigilia era vincere e l’abbiamo fatto perché volevamo chiudere bene il campionato prima di affrontare i playoff". A Notaresco, come anche in precedenza, tanti giovani hanno avuto la possibilità di giocare, segno che dietro c’è un settore giovanile che funziona: "Sì – dice Zingaretti – questo ci fa capire che chiunque entra in campo deve dare sempre il massimo. Lavoriamo bene tutti, giovani compresi, e questi sono i risultati". Anche a Notaresco, in una gara che per l’Alma contava poco ai fini della classifica, avete avuto il sostegno dei tifosi granata… "E’ vero. I nostri tifosi ci sostengono sempre in qualsiasi occasione e quindi ci fa molto piacere averli al nostro fianco. Diciamo che è una forza aggiunta". Adesso c’è questa coda del campionato con la semifinale dei playoff domenica prossima a Roma contro il Trastevere Calcio: "Abbiamo una settimana per prepararci al meglio. È una gara playoff, una gara secca, per cui puntiamo a vincere. Non ci sono alternative". Essendo un classe 2001, Manuel Zingaretti, avrebbe finito comunque quest’anno di essere considerato un fuori quota, visto che dall’anno prossimo anche i calciatori del 2002 diventeranno over. Per l’ex centrocampista del Fossombrone la speranza potrebbe essere quella di continuare a giocare in Serie D, magari proprio con il Fano di Mosconi che gli ha dato fiducia.

sil.cla.