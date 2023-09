"Alziamo l'asticella a Fano: la Buldog Lucrezia torna in campo"

La Buldog Lucrezia, calcio a 5 maschile, è tornata in campo. Sabato è iniziata la preparazione della squadra in vista del prossimo campionato di A2. Così il mister della società gialloblu, Elia Renzoni: "Finalmente iniziamo questa stagione che grazie al ripescaggio ci permetterà di concorrere nella categoria cui tutti aspiravamo". Una rosa in buona parte riconfermata quella con cui andrà a lavorare mister Renzoni, innestata però con qualche nuovo arrivo strategico. "Abbiamo ottenuto tutti gli obiettivi di mercato che ci eravamo prefissati", dice il tecnico della società pesarese. "Sia chi è rimasto, sia chi è appena arrivato, in entrambi i casi parliamo di giocatori fortemente voluti da me e dalla dirigenza" assicura. E dopo un’estate intensa passata con l’occhio al mercato, per la Buldog è tempo di tornare finalmente a giocare. "L’obiettivo è essere competitivi, sia in casa che in trasferta" è il traguardo che si prefissa mister Renzoni. "Vogliamo ripartire dai nostri punti di forza e dai buoni risultati ottenuti nella passata stagione, ma l’obiettivo è senza dubbio quello di migliorarci, per potercela giocare con tutti", aggiunge. Per questo sarà cruciale crescere tutti insieme. "Cosa chiederò ai ragazzi? Di alzare ognuno la propria asticella, superando i limiti per regalare al Lucrezia una stagione entusiasmante", conclude il tecnico dei gialloblu. Sulla nuova stagione interviene anche il diesse Cesare Lotito che afferma: "La società ha voluto gettare le basi per il futuro. Abbiamo investito tanto sul settore giovanile e per la prima volta iscriveremo 7 squadre ai vari campionati di categoria. Infatti oltre alla serie A2, partecipiamo anche Under 19 nazionale, Under 17, Under 15, Esordienti, Pulcini e Primi calci". Insomma non solo prima squadra, ma anche spazio al settore giovanile con le varie categorie.

b.t.