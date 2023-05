Amatori chiude terza Successo a Scandiano

Finisce il campionato di serie B per l’Amatori Hockey Pesaro con un’altra affermazione in trasferta contro la Scandianese per 5-2. La quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Dunque un finale di stagione in crescendo, frutto di maggiori equilibri all’interno della squadra. I biancorossi terminano quindi la stagione al terzo posto. Inizio gara difficile per i marchigiani con una Scandianese propositiva che ha messo in difficoltà il reparto difensivo, sorretto da un monumentale Giraldo, che rende vani gli attacchi emiliani. Pesaro che, al contrario, è brava a concretizzare le proprie azioni e chiudere in doppio vantaggio il primo tempo con una doppietta di Edgar Barberi Edgar. Nella ripresa la Scandianese continua a spingere e trova due gol, il secondo su rigore. E’ pareggio. Nel momento difficile, però l’ Amatori Pesaro tira fuori cuore e carattere, trovando in successione le reti di Edgar e Tony Barberi, che portano la contesa a proprio favore sul 4-2. Negli ultimi 50 secondi, nonostante una espulsione temporanea per il pesarese Morri con conseguente punizione diretta parata da Giraldo, i marchigiani resistono in inferiorità e trovano addirittura la quinta rete con Edgar Barbieri che fissa il 5-2 con cui termina la contesa. Pesaro chiude il campionato al terzo posto, in coabitazione dell’hockey Scandiano, con il vanto della migliore difesa del campionato con sole 32 reti subìte, con gran merito del portiere colombiano Juan Giraldo. "Il bilancio è positivo – dice il dirigente Attilio Benoffi – con il rammarico di qualche punto perso, soprattutto nel periodo più buio, coinciso con la fine dell’andata, in coincidenza con la mancanza della pista del Palaborgo di Pesaro, a seguito della rottura del tendone". Benoffi continua: "Già iniziamo a guardare avanti alla prossima stagione, con la speranza di una pista a Pesaro e con l’ obiettivo di migliorarsi ulteriormente, con un occhio di riguardo al settore giovanile, base imprescindibile per porre radici solide per l’hockey su pista a Pesaro".

b.t.