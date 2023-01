Amatori inizia con il piede giusto: Cremona piegata con l’asse Zanazzo-Barbieri

Esordio casalingo vincente in campionato per l’Amatori Pesaro, serie B, che nella seconda giornata si impone sui lombardi del Cremona per 5-2, acciuffando i primi tre punti in classifica. E’ stato un primo tempo di studio tra le due compagini sbloccato nel finale da una rete del vicentino Alessandro Zanazzo che porta avanti Pesaro all’intervallo. Ripresa con i marchigiani ancora più incisivi che portano il risultato sul 3-0 sull’asse Zanazzo- Barberi. Non tarda la reazione della giovane formazione cremonese che accorcia sul 3-1, prima di altre 2 reti pesaresi, ancora con Zanazzo (tripletta per lui) e il ventenne Filippo Roberti, che finalizza una splendida azione corale. Allo scadere Cremona realizza la seconda rete che suggella il 5-2 finale per i rossiniani. Buona prestazione di tutta la squadra, compreso il portiere colombiano Giraldo, apparso in forte ripresa dopo l’ultima gara disputata. Focus per la squadra pesarese già alla prossima partita a Correggio con l’Italplastic con l’obiettivo di conquistare altri 3 punti.

Risultati: Scandiano-Correggio B 11-1, Amatori Pesaro - Cremona 5-2, Correggio A-Mirandola 4-2. Classifica: Correggio A 6 punti, Mirandola, Amatori Pesaro 3 punti, Scandiano e Cremona 3 punti, Rot. Scandianese, Correggio B 0 punti. Prossimo turno (29 gennaio): Mirandola-Rot. Scandianese, Cremona-Correggio A, Correggio B-Amatori Pesaro.

b.t.