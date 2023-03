Amatori ko in casa

L’Amatori Hockey Pesaro (serie B) è stata sconfitta in casa dalla Rotellistica Scandianese 2-3. Il primo tempo è subito a favore degli emiliani che vanno sul 2-0 grazie alle reti su tiro diretto di Consiglio e al raddoppio in contropiede di Pozzi. Nella ripresa la Scandianese segna addirittura il 3-0 con una bella rete di Ganassi, prima della reazione marchigiana che si ferma alle reti dei fratelli Edgar e Toni Barberi che portano il risultato sul 2-3 ma non giocano di squadra affidandosi troppo ai singoli. "Bravi gli avversari", dice il diesse Attilio Benoffi. L’Amatori domenica 19 marzo ospita a Riccione (per indisponibilità del campo di Borgo Santa Maria) il Mirandola, attuale capolista in coabitazione con Correggio A. Risultati: Pesaro-Scandianese 2-3, Correggio B-Cremona 3-6, Scandiano-Mirandola 4-7. Riposava Correggio A. Classifica: Mirandola e Correggio A 15 punti, Pesaro, Scandiano e Scandianese 9, Cremona 6, Correggio B 0. Prossimo turno: Pesaro-Mirandola, Correggio A-Scandianese, Scandiano-Cremona.

b.t.