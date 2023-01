Amatori Pesaro, avvio amaro Sconfitta in trasferta con Mirandola

Non parte bene il campionato di serie B dell’Amatori Pesaro hockey a rotelle che perde in trasferta nella prima gara con Mirandola con il risultato di 4-1, con un rendimento al di sotto delle aspettative. Un primo tempo in equilibrio spezzato dal vantaggio pesarese propiziato dall’ultimo arrivato Dalla Giustina a cui rispondono i locali in contropiede dopo un fortuito scontro tra due giocatori pesaresi che lascia campo libero agli avversari. Nel secondo tempo in meno di 30 secondi arrivano due reti del Mirandola che mandano in confusione i pesaresi. Segue il 4-1 degli emiliani a cui Pesaro non riesce a reagire efficacemente. "Comunque il campionato è appena iniziato – commenta il dirigente Attilio Benoffi –, c’è dunque tutto il tempo per rimediare e mostrare il nostro valore, visto in precampionato in Coppa Italia". Il prossimo turno è in programma tra 15 giorni a Pesaro al PalaBorgo di Santa Maria con ospite il Cremona che al debutto di stagione ha vinto contro Scandiano per 3-2. Ecco tutti i risultati: Rotellistica Scandianese-Correggio A 2-4, Pico Mirandola-Amatori Pesaro 4-1, Cremona -Scandiano 3-2. Riposava Correggio B.

Prossimo turno (21 gennaio): Amatori Pesaro-Cremona, Scandiano-Correggio B, Correggio A-Mirandola. Riposa Rotellistica Scandianese.