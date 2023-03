Amatori Pesaro beffata Ko di misura a Correggio

Nel campionato di serie B di Hockey a rotelle l’Amatori Pesaro cade di misura in trasferta contro la capolista Correggio col punteggio di 3-2. "E’ stata una partita che nonostante la sconfitta abbiamo giocato bene – commenta il dirigente Attilio Benoffi –, un incontro molto combattuto. Noi abbiamo giocato in crescendo, sfiorando alla fine anche il pareggio che sarebbe stato più giusto. Del resto giocavamo contro la prima della classe e a casa loro". La cronaca della partita. Nel primo tempo, dopo una rete annullata a Carnevali per fallo di pattino, botta e risposta tra emiliani e marchigiani con Edgar Barberi che realizza l’ 1-1 della parità. Ad aprire le segnature erano stati i locali. A fine tempo Correggio approfitta di un periodo di appannamento pesarese realizzando 2 reti. "Di cui una viziata da un fallo di pattino evidente, che è però sfuggito all’arbitro", ci tiene a sottolineare lo stesso dirigente biancorosso. Nel secondo tempo l’Amatori scende in pista maggiormente determinata e vogliosa di recuperare terreno. "Abbiamo iniziato a creare molto – ricorda Benoffi –, ma ci siamo fermati a 1 sola rete ancora di Edgar Barbieri che ha fissato il punteggio finale sul 3-2 per i padroni di casa che restano al comando del girone". Da segnalare una buona prestazione del portiere colombiano Giraldo che ha fermato 3 tiri diretti e 1 rigore degli avversari. Menzione di merito anche per il giovane portiere correggese Pedroni, autore di una serie di interventi importanti. Sabato prossimo i rossiniani sono attesi al riscatto contro la Rotellistica Scandianese per l’ultima gara d’andata. "Abbiamo la ghiotta possibilità di andare a soli 3 punti dalla capolista che avrà il turno di riposo", chiude Benoffi.

I risultati: Correggio A- Pesaro 3-2, Scandianese- Scandiano 1-2, Correggio B-Mirandola 1-6. Riposava Cremona. Classifica: Correggio A 15, Mirandola 12, Pesaro e Scandiano 9, Scandianese 6, Cremona 3, Correggio B 0.

Prossimo turno (4 marzo), ultima di andata: Pesaro-Scandianese, Scandiano-Mirandola, Correggio B- Cremona. Riposa Correggio A.