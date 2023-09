Ambizioni da playoff a Pesaro: due giovanili fra i grandi

Partirà fra due weekend, precisamente venerdì 6 e sabato 7 ottobre, il campionato ex Serie D, da quest’anno denominato Divisione Regionale 1, che vede al suo interno ben cinque squadre pesaresi sulle dieci totali ai nastri di partenza. Si ripresenta al via anche la formazione che sul campo aveva ottenuto la promozione alla serie C l’anno scorso, ovvero il Real Basket Club Pesaro formato dai ragazzi dell’under 19 della Vuelle: arrivata al triangolare finale, aveva sconfitto Macerata 73-72 e battuto poi in casa Gualdo, salita in C unica. Mancheranno però tutti i componenti che nel frattempo sono passati di categoria come Sgarzini (al Bramante) e i cinque ragazzi del 2005 passati al Basket Giovane, in serie C. Così quest’anno l’esperienza toccherà ai ragazzi classe 2006 e 2007 allenati da Manuel Bertoni.

Puntano a confermarsi, e magari raccogliere qualcosa di più, i ragazzi del Pesaro Basket, che la scorsa annata, all’esordio nella categoria, hanno raggiunto la finale di playoff perdendo 2-1 contro Macerata, 67-62, nella decisiva terza gara. Confermato quasi in blocco il roster, ad eccezione dell’unico acquisto, Thomas Galdelli, l’anno scorso a Montecchio; importanti le conferme di Terenzi, miglior marcatore lo scorso anno a 17.6 punti di media, e Cambrini, guardia da 13.6 punti. Ritorna nel coaching staff Jacopo Goffi, due anni fa sulla panchina come primo allenatore nella promozione in serie D, in questo caso sarà il vice di Spagnoli.

Il Montecchio Basket si ripresenta ai nastri di partenza dopo i playoff fatti lo scorso anno, con Massimo Morelli come capo allenatore e gran parte del roster confermato più l’aggiunta di Alessandro Angeli, classe 1965 (!), che nelle ultime stagioni in Promozione ha segnato oltre 20 punti di media. Vogliosa di superare le semifinali raggiunte negli ultimi due anni è la Vuelle B, di casa alla palestra Celletta, allenata da Alfredo Iannetti che torna su questa panchina dopo la parentesi dello scorso anno a Montecchio; numerose le conferme, a partire dal capitano e dirigente della squadra, Michael Carrara. Quattro i colpi estivi, due ritorni come l’ala Casadei e il play Sorbini, più Parlani in arrivo dal Loreto e Ghiselli, in doppio tesseramento con la Vuelle under 19. Anche il Bramante parteciperà alla Divisione Regionale 1, scegliendo di imitare la Vuelle e mandare i propri ragazzi dell’under 19 a farsi le ossa tra i grandi delle minors.

Leonardo Selvatici