Amici: "Un anno cruciale"

Con l’obbligo di far scendere in campo almeno 4 under il Fossombrone ha scandagliato il mercato. Tra i nuovi arrivi Pietro Amici che ha già esordito domenica scorsa nella gara di Ascoli valevole per i preliminari di Coppa Italia. Pietro Amici (cresciuto a pane e bistecche, è alto 1,91) è una delle promesse del calcio sammarinese. Portiere classe 2004, con la trafila nell’Academy e titolare della Nazionale Under 21 (in precedenza) nella Under 19, dopo una stagione in Eccellenza al Pietracuta da titolare (salvezza con tre giornate di anticipo, tre rigori parati), ha fatto il meritato salto di categoria: è stato tesserato dal Fossombrone, matricola del campionato di serie D. Si gioca il posto con l’esperto Gianluca Marcantognini.

Pietro Amici, come è stato l’impatto con la nuova realtà?

"Dopo i primi giorni di ambientamento con i nuovi compagni e la nuova realtà, procede tutto per il meglio. Mi sono inserito bene nel gruppo. È una esperienza molto affascinante, che mi assorbe completamente. Faccio vita da professionista, per la prima volta sono lontano da casa: insieme ad un altro ragazzo abito ad Urbino dove frequento anche l’ultimo anno del liceo Scientifico e mi alleno a Fossombrone, che dista una ventina di chilometri, praticamente tutti i giorni. È complicato conciliare scuola e calcio, ma con una certa organizzazione si riesce. Per fortuna due degli allenamenti sono alla sera, la giornata così si allunga".

La serie D, un campionato e una stagione importante per lei e per Fossombrone.

"E’un anno cruciale per la mia carriera, devo fare bene per crescere, dimostrare di valere la categoria e guardare al futuro con fiducia anche per quanto riguarda la Nazionale maggiore di San Marino. Davanti a me ci sono Simoncini e i due cugini Benedettini, ma senza presunzione ritengo di avere le qualità per aspirare alla convocazione".

Il suo sogno?

"Fare il calciatore professionista. Mi sto impegnando con tutte le mie forze".

Le sue caratteristiche?

"La reattività. Sto migliorando nel gioco con i piedi, meglio il sinistro del destro, e nelle uscite, sia basse che alte e negli anticipi sugli attaccanti, magari fuori area. Sono di carattere un po’ timido, devo crescere nella personalità. Il mister mi sollecita a parlare di più con i compagni di reparto, a guidare la difesa".

Altri under che la società ha presentato nelle ultime ore sono: Lorenzo Bianchi, difensore centrale ed Elias Tagnani, centrocampista, entrambi classe 2004 arrivano rispettivamente dalle formazioni ‘Primavera’ di Rimini e Gubbio. Intanto continuano i lavori di adeguamento al ‘Bonci’ e molto probabilmente per la prima gara di campionato sarà necessario chiedere ospitalità a qualche società che ha il campo ‘adatto’ per la categoria. Sabato pomeriggio amichevole a Fossombrone (tempo permettendo) contro la Falco Acqualagna.

Amedeo Pisciolini