Anche Hackett lavora alla Baia a Pesaro: ecco la Vuelle

In questi torridi giorni d’agosto a sudare nella palestra della Baia c’è anche... un virtussino. Daniel Hackett, che l’estate ama passarla a Pesaro, si è fatto aprire la palestra anche il giorno di Ferragosto per arrivare tirato al raduno della Segafredo. A lavorare con lui, come d’abitudine, coach Spiro Leka. Daniel e la Vuelle s’incontreranno presto: il 3 settembre a Faenza nella prima amichevole la squadra di Buscaglia affronterà proprio le V nere.