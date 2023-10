Anche l’Olimpia al via col ritorno di Terenzi

Nel weekend al via il campionato di serie C femminile. L’Olimpia, inserita nel girone Marche-Umbria-Abruzzo, è formata principalmente dalle ragazze che partecipano all’Under 19 sostenute dalle ’senior’ Canossini e Canestrari. Inoltre c’è un gradito ritorno, quello di Chiara Terenzi, che dopo anni di stop torna ad allacciarsi le scarpe e a giocare. In panchina il nuovo allenatore Marco Giovanelli affiancato da Paolo Sorace. La stessa coppia allenerà l’Under 19.

"Come obiettivi abbiamo la crescita delle ragazze – dice Giovanelli -. Essendo una squadra molto piccola fisicamente, dovremo essere aggressive in difesa su tutto il campo, aiutarci a rimbalzo e spingere in contropiede il più possibile, cercando di tenere ritmi alti, senza cali di tensione e di concentrazione".

Sulle avversarie: "Di squadre favorite non penso che ce ne siano, mi sembra un girone molto equilibrato, ma se proprio dovessi sceglierne una direi Pescara. Mi sento di dire che sarà un campionato davvero tosto e che richiederà il massimo impegno per raggiungere il miglior risultato possibile. Siamo una squadra che viaggia molto sull’onda dell’entusiasmo e dovremo cercare di avere meno blackout possibili durante le partite". Quest’anno è nata anche la collaborazione con la Vuelle: "Questo è un enorme vanto per la nostra società che dovrà tenere alto il nome che ci affiancherà sulla maglia e che porta con sé anni di storia della pallacanestro italiana". Il tecnico dell’Olimpia chiude: "Come sponsor principali abbiamo Cube Italy S.r.l., Bcc di Pesaro, Conad Via Del novecento però ce ne sono molti altri che desideriamo ringraziare per il supporto". Le partite in casa saranno il sabato alle 18 o alle 20.30 alla Palestra della Celletta. Si parte sabato 28 ottobre, in trasferta a Teramo.

Beatrice Terenzi