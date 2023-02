Ancona lascia strada al Lucrezia Tre gol in un tempo e A2 nel mirino

La Buldog Lucrezia, serie B di calcio a 5, continua il suo trend positivo e conquista tre punti sul campo di un compatto Cus Ancona con il risultato di 3-1. I gialloblu rimangono in piena corsa per un piazzamento per la promozione diretta e tornano subito al successo dopo il pari interno di una settimana fa contro il Corinaldo. Ai fanesi è bastato un primo tempo di sostanza per riuscire a cogliere i tre punti, con un secondo tempo in cui i ragazzi di mister Elia Renzoni non sono riusciti a capitalizzare diverse palle gol, lasciando così in bilico la sfida. Comunque alla fine sono arrivati altri tre punti d’importanza capitale. "Dopo il pareggio in casa nostra di sabato scorso era necessario vincere per rimanere agganciati alle prime della classe e ci siamo riusciti – commenta mister Renzoni –. Abbiamo affrontato un Cus Ancona che nonostante avesse alcune squalifiche importanti, si è dimostrato avversario molto attento e coriaceo che non ha mollato niente fino alla fine. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo chiudendolo sul 3 a 0 e concedendo quasi nulla ai nostri avversari. Nella ripresa poi abbiamo sprecato tantissimo sotto porta e quando non si conclude e non si è capaci di chiudere la partita, la conseguenza è poi quella di soffrire più del previsto". L’allenatore del Lucrezia aggiunge: "Dobbiamo assolutamente crescere sulla fase di finalizzazione. Ora vogliamo sfruttare bene il turno di riposo". L’obiettivo è tornare presto in serie A2.

b.t.