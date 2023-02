Ancona, tutto nel finale: in due minuti due penalty, e l’Urbania agguanta i Portuali

FERMIGNANESE

0

OSIMO STAZIONE

0

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini (45’ st Agostini), Fraternali, Patarchi Alex, Volpini (10’st Garota), Cusimano, Gori (28’ st Loberti), Cleri (7’st Izzo), Labate. All. Teodori.

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Karalliu (33’ st D’Auria), Staffolani, Bah, Premi, Sanpaolesi (17’ st Pellegrini), Pizzuto, Nanapere (33’ st Mazzocchini), Gelli( 25’ st Polenta), Gyaba.(17’ st Berrettoni). All. Girolomini

Arbitro: Chiarotti di Macerata.

Note: espulso al 40’ st Izzo per doppia ammonizione.

FERMIGNANO

Finisce con il risultato ad occhiali tra Fermignanese e Osimo Stazione. I lanieri provano a giocare e spostare velocemente palla da una parte e l’altra per muovere gli avversari, ma con poco successo, pertanto ne esce una partita con pochissime azioni degne di essere chiamate tali. Nella ripresa comincia la girandola dei cambi, occasione al 15’ con Gori che dal limite dell’area gira al volo una bella incursione del giovane Garota, ma senza trovare la porta. Continua la supremazia della Fermignanese fino al 95’ ma senza gol. Direzione di gara assolutamente da rivedere di Chiariotti che non ha saputo gestire i cartellini e in alcuni casi ha lasciato correre dei falli talmente evidenti che purtroppo hanno influito sul risultato finale della gara. Va detto che gli ospiti non hanno demeritato.