Ancona: via Colavitto Svolta con Donadel

Tanto tuonò che piovve. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ieri è arrivata l’ufficialità da parte dell’Ancona dell’esonero del tecnico Colavitto. "L’U.S. Ancona comunica di aver sollevato Gianluca Colavitto dall’incarico di allenatore della Prima squadra – si legge nella nota della società –. Il club biancorosso ringrazia mister Colavitto e il suo staff, nelle persone di Marco Noviello e Gerardo Fiorillo, per l’attività sin qui svolta e per i risultati ottenuti". Colavitto paga, nonostante la qualificazione ai play off, l’andamento delle ultime gare culminato nel pesante ko di Alessandria nell’ultimo turno.

Al suo posto oggi sarà ufficializzato l’arrivo di Marco Donadel, quarant’anni, ex centrocampista (ha giocato a lungo nella Fiorentina), all’esordio in panchina dopo le esperienza da collaboratore tecnico (proprio a Firenze) e da vice di Paolo Vanoli allo Spartak Mosca.