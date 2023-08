Angeli: "Una grande gioia a Pesaro per Degradi in Azzurro"

La schiacciatrice della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia Alice Degradi è stata inclusa dal Commissario tecnico Davide Mazzanti tra le 14 atlete che prenderanno parte ai prossimi Campionati Europei in programma in Italia, Estonia, Germania e Belgio dal 15 agosto al 3 settembre. Le azzurre si raduneranno domenica 13 agosto a Verona per poi aprire la massima competizione continentale contro la Romania il 15 agosto nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona. Si inizia alle ore 20. Alice vestirà la maglia numero 2. Oltre a Degradi, la nazionale azzurra schiererà le palleggiatrici Alessia Orro e Francesca Bosio, le schiacciatrici Myriam Sylla, Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, gli opposti Sylvia Nwakalor, Paola Egonu e Ekaterina Antropova, le centrali Marina Lubian, Anna Danesi e Federica Squarcini e i liberi Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale. Soddisfatto per la chiamata in azzurro di Degradi il presidente della Megabox Ivano Angeli che commenta così: "E’ un momento di grande orgoglio per la nostra società: per la prima volta una nostra atleta partecipa ai campionati europei con la maglia della nazionale italiana. Alice Degradi ha giocato una bellissima estate in azzurro, ma la convocazione alla competizione più importante di questo periodo ci riempie ulteriormente di gioia: prima di tutto per la ragazza, che merita ogni elogio per la sua professionalità e qualità tecnica, ma anche per tutti noi, che festeggiamo assieme a lei un traguardo così prestigioso. Siamo certi che arriverà a Vallefoglia forte di un’altra significativa occasione di crescita tecnica".

b.t.