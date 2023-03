Angels, altra sfida casalinga ai bolognesi

Dopo aver messo al tappeto i Doves, la più forte delle due squadre bolognesi presenti nel girone, domenica prossima i Ranocchi Angels proveranno a fare doppietta contro i Braves. Nel mezzo una settimana di riposo per preparare con cura la seconda sfida stagionale, da disputare ancora in casa (camposcuola di via Respighi, ore 14.30) davanti al pubblico amico. "Il rischio è proprio quello di non arrivare con la giusta concentrazione alla partita considerando magari l’avversario più debole rispetto a quello già battuto - avverte coach Alessandro Angeloni -. Invece dovremo stare molto attenti e farci trovare pronti, anche perché i Braves non abbiamo potuto scoutizzarli come i Doves, che avevamo visto giocare dal vivo e quindi il match era stato preparato nei dettagli".

Angeloni è però soddisfatto dell’atteggiamento della truppa sin qui: "Vedo molta costanza in allenamento, sia come presenza numerica che come qualità. E’ così che si costruiscono le buone prestazioni e il fatto di aver debuttato in maniera così brillante non fa altro che aumentare la fiducia nel lavoro che portiamo avanti durante la settimana. All’esordio la difesa è stata impenetrabile, dando sicurezza agli altri reparti, ma anche l’attacco e lo special team hanno svolto i propri compiti senza troppe sbavature".

Lorenzo Troisi, uno dei veterani della squadra, è molto contento del clima che si è creato all’interno del gruppo: "Quest’anno c’è proprio il piacere di trovarsi insieme, nello spogliatoio si respira un’atmosfera elettrizzante ed è quella che poi ti mette la voglia di venire ad allenarti alle otto di sera dopo una giornata di lavoro. Il football è stata la mia vita e sono felice di vedere che tanti nuovi ragazzi si stanno appassionando: l’adrenalina che ti regala praticare il football americano pochi sport te la danno".

Intanto questa sera alle 21.20 su Rossini tv torna la rubrica "A come Angels" dedicata al football americano con interviste e approfondimenti.

e.f.